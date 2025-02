El peso mexicano se mantiene estable a pesar de la inflación en EE.UU.

El peso mexicano opera en un rango de 20.46 a 20.62 en la jornada de hoy, mostrando una relativa estabilidad a pesar de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE.UU., que reveló un aumento en las presiones inflacionarias. Inflación en EE.UU. impulsa al dólar, pero sin gran impacto en el peso El informe de inflación de Estados Unidos mostró que el CPI general subió inesperadamente al 3%, mientras que la inflación subyacente se incrementó al 3.3%, ambos por encima de las previsiones del mercado. Estos datos fortalecieron al dólar al momento de la publicación, ya que refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, el peso mexicano no ha registrado un movimiento significativo en favor del dólar, lo que sugiere que el mercado ya había descontado en parte estos datos o que la fortaleza del dólar se ha visto contrarrestada por otros factores. Tendencia de corto plazo y factores clave La tendencia general del peso mexicano en el corto plazo sigue siendo de ligera apreciación , a pesar de la presión que genera el informe de inflación en EE.UU.

, a pesar de la presión que genera el informe de inflación en EE.UU. Hoy no se publican datos económicos en México, lo que deja al peso influenciado principalmente por el entorno internacional y el desempeño del dólar. Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra en 20.5163, probando la zona de soporte en 20.5227 (61.8% de Fibonacci). La reciente caída muestra una fuerte presión vendedora, rompiendo soportes clave y con un RSI indicando pérdida de impulso alcista. Las medias móviles de 50 y 200 periodos están en 20.5619 y 20.5907, respectivamente, actuando como resistencias dinámicas. Un rebote desde el soporte actual podría llevar al precio hacia los niveles de 20.5562 (50% de Fibonacci) y 20.5898 (38.2% de Fibonacci). La confirmación de un giro alcista vendría con la recuperación de la media móvil de 50 periodos. Si el precio rompe con fuerza el nivel de 20.5227, el siguiente objetivo estaría en 20.4749 (78.6% de Fibonacci) y luego en 20.4140 (100% de Fibonacci). Un RSI continuando a la baja y un ADX creciente reforzarían esta tendencia.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "