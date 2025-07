El peso mexicano se mantiene estable pese a cifras débiles de actividad económica

El peso mexicano cotiza estable frente al dólar en la sesión intradía del martes, oscilando en un rango estrecho entre 18.63 y 18.69, sin mostrar una reacción significativa a la publicación de los datos económicos locales. La estabilidad del tipo de cambio se da en un contexto de débil desempeño de la actividad económica mexicana, lo que ha llevado a los mercados a ajustar sus expectativas sobre el ritmo de recuperación. Estancamiento en la actividad económica de México En mayo de 2025, el índice global de actividad económica en México se mantuvo sin cambios frente al mes anterior, por debajo del crecimiento del 0.3% que esperaba el consenso, y reflejando un estancamiento generalizado. En términos anuales, la actividad cayó un 0.2%, acumulando así dos meses consecutivos de contracción. El sector industrial siguió deteriorándose, con una caída de 0.8%, arrastrado por descensos pronunciados en minería (-8.4%) y en los servicios públicos (-3.7%). Aunque la manufactura logró una modesta recuperación del 0.5%, esta fue insuficiente para revertir la tendencia negativa. En el sector servicios, la contracción de 0.2% estuvo liderada por caídas en comercio mayorista (-9.9%) y servicios de alojamiento y alimentos (-1.6%). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ventas minoristas muestran señales de recuperación Por otro lado, las ventas minoristas sorprendieron al alza, creciendo un 2.7% interanual tras la caída del 2% en abril, apoyadas por avances en casi todos los segmentos, particularmente en comercio electrónico, textiles, y artículos personales. Esto sugiere una cierta resiliencia del consumo privado, aunque la contracción en el poder adquisitivo real (con una leve caída de 0.1% en salarios reales mensuales) podría limitar el dinamismo en los próximos meses. Clima político en EE. UU. contiene tensiones en los mercados En el ámbito internacional, el sentimiento del mercado se estabilizó tras las declaraciones del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, quien respaldó públicamente a Jerome Powell, descartando cualquier razón para que dimita como presidente de la Reserva Federal. Estas declaraciones apuntan a calmar las fricciones entre la Casa Blanca y la Fed, luego de acusaciones desde la administración Trump sobre supuestas irregularidades en la renovación del edificio del banco central. Análisis técnico: tendencia bajista aún vigente Desde un punto de vista técnico, USDMXN continúa operando dentro de un canal bajista, con la resistencia dinámica del canal actuando como techo en torno a 18.70 y soporte en la zona de 18.62, donde se observó una recuperación en las últimas horas. Mientras el precio permanezca por debajo de la línea superior del canal, la presión bajista se mantiene, y solo un cierre sostenido por encima de 18.70 invalidaría la actual estructura descendente. El RSI en niveles indica que no hay señales claras de sobreventa, lo que sugiere espacio para nuevos descensos si no se logra romper resistencias clave. Fuente: xStation5. _______

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "