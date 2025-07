ÚLTIMA HORA: el índice de la Fed de Richmond cae inesperadamente 📉

脥ndice Compuesto de la Fed de Richmond (julio): Dato actual: -20

-20 聽 Previsi贸n: -2

-2 Anterior (revisado): -8 (desde -7) La actividad manufacturera del Quinto Distrito se deterior贸 en julio, con el 铆ndice compuesto cayendo bruscamente a -20, desde -8 el mes anterior. Todos los principales subcomponentes 鈥env铆os, nuevos pedidos y empleo鈥 registraron ca铆das. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Pese a la sorpresa negativa en los datos actuales, las expectativas a futuro para env铆os y nuevos pedidos mostraron una mejora, aunque las previsiones sobre el empleo a futuro se debilitaron. Tambi茅n se observaron descensos en los plazos de entrega de proveedores y en los pedidos pendientes, mientras que las tasas de crecimiento de precios se moderaron. Las empresas anticipan costes de insumos estables y mayores precios de venta durante el pr贸ximo a帽o. A pesar del dato desfavorable, el 铆ndice de peque帽as capitalizaciones Russell 2000 logr贸 rebotar desde los m铆nimos intrad铆a tras la publicaci贸n del informe. Fuente: xStation5 聽 ________

