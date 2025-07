Resumen diario: se reanuda la caída del dólar ante el traslado de los inversores hacia activos refugio (22.07.2025)

Wall Street muestra un sentimiento mixto hoy, ya que el sector tecnológico enfrenta presiones antes de los informes de beneficios de las principales empresas tecnológicas. Aunque algunas de las pérdidas iniciales se han moderado, el Nasdaq aún cae un 0,5% y el S&P 500 baja un 0,05%. En contraste, el Dow Jones sube un 0,2% y el Russell 2000 gana un 0,4%.

Donald Trump volvió a criticar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , pero no insinuó su destitución. “Se irá pronto de todos modos”, dijo el presidente estadounidense, agregando que las tasas de interés deberían estar en 1% y acusando a Powell de mantenerlas altas “probablemente por razones políticas”.

El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent , dijo que las conversaciones con China están en “un nivel completamente nuevo”, lo que posiblemente extienda las negociaciones hasta el 12 de agosto. Trump también afirmó: “Nos estamos llevando bien con China”, lo que indica que las tensiones desde la guerra comercial de abril se han reducido. Por separado, Trump redujo los aranceles sobre productos de Filipinas del 20% al 19%.

Coca-Cola (Coca-Cola Company) presentó resultados del segundo trimestre que reflejan resiliencia a pesar de las presiones regulatorias y una menor demanda de los consumidores en EE. UU. El beneficio por acción superó ligeramente las expectativas, pero los ingresos fueron débiles debido a una desaceleración global en la demanda. Las acciones caen alrededor del 1%.

Las acciones de Philip Morris (Philip Morris International) caen un 7,3% después de que los ingresos operativos del segundo trimestre no alcanzaran las previsiones, y las ventas de ZYN en EE. UU. decepcionaran a los inversores.

Las pérdidas dominaron los mercados europeos . El DAX alemán cayó un 1,09%, el CAC 40 francés retrocedió un 0,69%, mientras que el FTSE MIB italiano y el IBEX 35 español se mantuvieron planos. El FTSE 100 del Reino Unido cerró ligeramente al alza, un 0,12%.

El azúcar amplió sus caídas en un 1% tras informes de que India podría reanudar las exportaciones en la campaña 2025/26 (a partir de octubre), debido a pronósticos de cosechas abundantes respaldadas por una mayor superficie cultivada y buenas lluvias.

También cayeron las materias primas energéticas . El crudo Brent bajó un 0,7%, el WTI un 0,8% y el gas natural (Henry Hub) se desplomó un 2,3%.

El oro subió un 0,9% , alcanzando su nivel más alto desde mediados de junio, ya que los mercados reaccionan al aumento de la preocupación por los nuevos aranceles que entrarán en vigor el 1 de agosto, según anunció el presidente Trump.

Divisas : el dólar estadounidense prolongó su caída ( índice Dólar -0,5% ) a medida que los flujos de dinero se dirigieron hacia activos refugio como el franco suizo (USD/CHF: -0,6%) , el yen japonés (USD/JPY: -0,5%) y el euro (EUR/USD: +0,5% hasta 1,174) . Incluso las divisas oceánicas ( AUD/USD: +0,45%, NZD/USD: +0,55% ) repuntaron tras las pérdidas iniciales.

El sentimiento de aversión al riesgo también afectó a las criptomonedas, aunque algunas excepciones permanecen. Bitcoin, Solana y Litecoin suben cerca del 1,5%, mientras que Ethereum cae un 2%. Los tokens de menor capitalización registran pérdidas medias de alrededor del 3%.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "