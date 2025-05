El peso mexicano se mantiene estable, respaldado por un entorno externo favorable

El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar en la jornada de hoy, con un rango intradía entre 19.54 y 19.65, en medio de un entorno internacional marcado por una depreciación del dólar y señales favorables desde el ámbito doméstico. El tipo de cambio se sostiene gracias a varios factores que fortalecen el atractivo del peso como moneda de carry trade. Factores locales fortalecen al peso El desempleo en México cayó a un mínimo histórico de 2.2 % en marzo , lo que refleja una notable solidez del mercado laboral pese a una política monetaria restrictiva.

La inflación subyacente repuntó a 3.9 % en la primera quincena de abril , su nivel más alto desde septiembre de 2024, reforzando la postura cautelosa del Banco de México.

Banxico mantiene su tasa clave en 11 %, lo que deja un amplio diferencial real frente a sus pares globales y sigue atrayendo flujos especulativos hacia activos denominados en pesos. Contexto externo apoya la moneda La debilidad del dólar estadounidense , atribuida a la pérdida de impulso en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China, ha generado un mayor apetito por activos con rendimiento más atractivo.

Una llamada “muy productiva” entre los presidentes Trump y Sheinbaum disipó temores sobre aranceles a las exportaciones mexicanas , incluyendo acero, autos y productos agrícolas.

Los ingresos estables por exportaciones petroleras continúan respaldando las cuentas externas de México, lo que fortalece aún más la posición macroeconómica del país. En conjunto, estos factores mantienen al peso como una de las monedas emergentes más sólidas en el entorno actual, con los inversionistas valorando tanto su atractivo relativo como la estabilidad institucional y económica del país. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil USDMXN retrocede tras no superar la resistencia en 19.6225, con fuerte rechazo bajista. El precio pierde medias móviles clave y se acerca al soporte inmediato en 19.5462. Un quiebre de este nivel abriría la puerta hacia los 19.4781, zona de soporte técnico previo. Fuente: xStation5.

