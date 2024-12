El Peso Mexicano Se Mantiene Ligeramente Estable Pese a Contracción en Producción Industrial

El peso mexicano (USDMXN) opera sin mucha volatilidad en las primeras horas de la sesión de hoy, oscilando en un rango estrecho entre 20.14 y 20.09 frente al dólar estadounidense. Esta estabilidad contrasta con los recientes datos económicos de México, que mostraron una nueva contracción en la producción industrial. Producción Industrial: Tercer Mes Consecutivo de Contracción La producción industrial de México registró una caída mensual ajustada por estacionalidad de 1.2% en octubre de 2024, superando ampliamente la expectativa de una contracción del 0.2%. En términos anuales, la producción disminuyó un 2.2%, marcando la contracción más pronunciada desde marzo de este año y extendiendo la tendencia negativa por tercer mes consecutivo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los componentes clave del reporte: Construcción : registró una fuerte caída de -8.5% , acelerándose desde el -1.6% del mes anterior.

: registró una fuerte caída de , acelerándose desde el -1.6% del mes anterior. Minería y extracción : disminuyó un -6.9% , frente al -4.4% de septiembre.

: disminuyó un , frente al -4.4% de septiembre. Servicios públicos (electricidad, agua y gas) : mostraron un leve crecimiento del 1.2% , mejorando frente al 1% previo.

: mostraron un leve crecimiento del , mejorando frente al 1% previo. Manufactura: creció un modesto 0.5%, desacelerándose desde el 0.8% registrado en septiembre. Peso Mexicano: Factores de Soporte A pesar de los débiles datos industriales, el peso mexicano se mantiene relativamente sólido, respaldado por factores externos e internos: Inflación en EE.UU.: Los datos de inflación de noviembre publicados ayer mostraron un ligero aumento en el índice general, pero estabilidad en el núcleo (core CPI), alimentando expectativas de que la Reserva Federal podría reducir tasas en diciembre. Banco de México: La postura más restrictiva del banco central mexicano ha contrastado con el tono más moderado de la Fed, aumentando el atractivo del peso como activo de mayor rendimiento. El USDMXN cotiza en 20.1365, consolidándose bajo la resistencia de 20.1576 y con soporte clave en 20.1075. Una ruptura alcista por encima de 20.1576 abriría paso a 20.2569 y 20.2816. Por el contrario, perder 20.1075 podría llevar al precio hacia 20.0627, confirmando un sesgo bajista. El RSI muestra recuperación, pero el ADX señala baja fuerza en la tendencia. Fuente: xStation5.

