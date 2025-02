El peso mexicano sigue en caída tras recorte de Banxico

El peso mexicano extiende su depreciación este jueves, con una caída intradía del 0.4%, mientras el tipo de cambio oscila entre un máximo de 20.54 y un mínimo de 20.41. La presión sobre la moneda se intensificó luego de que el Banco de México (Banxico) realizara su mayor recorte de tasas en cuatro años y advirtiera sobre los riesgos globales derivados de las políticas comerciales de Estados Unidos. Banxico recorta tasas y señala riesgos económicos En su comunicado de política monetaria del 6 de febrero, Banxico redujo la tasa de referencia en 50 puntos base, dejándola en 9.50%. Este movimiento, el más agresivo desde agosto de 2020, responde a una evaluación del banco sobre la inflación y la desaceleración económica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, la Junta de Gobierno advirtió que la política comercial del presidente Donald Trump podría representar un desafío significativo. En particular, la amenaza de imponer aranceles del 25% a México y Canadá genera un "entorno de elevada incertidumbre" que podría afectar el crecimiento y la estabilidad del mercado. Entre los factores de riesgo señalados por Banxico destacan: Mayor volatilidad financiera derivada de las tensiones geopolíticas.

derivada de las tensiones geopolíticas. Riesgo de desaceleración económica , lo que podría afectar la inflación y la inversión.

, lo que podría afectar la inflación y la inversión. Impacto de la política comercial estadounidense, que podría debilitar el comercio con su principal socio. Pese a la incertidumbre, Banxico mantiene su previsión de que la inflación convergerá a la meta del 3% en el tercer trimestre de 2026, aunque el balance de riesgos sigue sesgado al alza. Tregua en la disputa comercial con EE. UU. El panorama comercial de México ha estado marcado por las recientes negociaciones entre la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump. El 3 de febrero, ambas partes acordaron pausar los aranceles por un período de al menos un mes, en lo que se considera un alivio temporal para los mercados. Perspectivas: más recortes en el horizonte La gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, sugirió que el ciclo de recortes a la tasa de interés podría continuar en las próximas reuniones, con la posibilidad de otro ajuste de 50 puntos base en la decisión del 27 de marzo. A pesar de este enfoque expansivo, analistas advierten que la depreciación del peso y las presiones inflacionarias podrían limitar la capacidad del banco central para reducir tasas de manera agresiva. Goldman Sachs considera que el ritmo de recortes en México podría verse condicionado por la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) .

considera que el ritmo de recortes en México podría verse condicionado por la política monetaria de la . JP Morgan advirtió que la volatilidad cambiaria y la posibilidad de reactivación de aranceles podrían restringir el margen para relajación monetaria.

advirtió que la volatilidad cambiaria y la posibilidad de reactivación de aranceles podrían restringir el margen para relajación monetaria. Intercam enfatizó que el impacto de la depreciación del peso sobre la inflación sigue siendo una incógnita clave para futuras decisiones del Banxico. Impacto en los mercados y próximos eventos clave El tipo de cambio del peso mexicano podría continuar bajo presión si la incertidumbre comercial persiste y si el mercado laboral de Estados Unidos, cuyo informe se publica hoy a las 10:30 (GMT-3), genera movimientos bruscos en el dólar. Puntos clave del informe de empleo de EE. UU.: Se espera una creación de empleo de +173K , aunque Bloomberg proyecta +215K .

, aunque Bloomberg proyecta . Revisión a la baja de más de 900K empleos en las cifras de 2024.

en las cifras de 2024. Ajuste al alza de la fuerza laboral en casi 2 millones por actualizaciones poblacionales.

por actualizaciones poblacionales. Tasa de desempleo esperada en 4.16% (anterior: 4.09%). Si el informe laboral muestra debilidad, la Fed podría inclinarse a recortar tasas más temprano, lo que beneficiaría a monedas emergentes como el peso. Sin embargo, una sorpresa alcista en el empleo reforzaría al dólar, presionando aún más a la moneda mexicana. Fuente: xStation5.

