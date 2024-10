El peso mexicano sube impulsado por posible postura restrictiva de Banxico

El peso mexicano se apreció por segundo día consecutivo frente al dólar estadounidense, alcanzando un máximo intradía de 19.37, para luego estabilizarse en los 19.44. Este movimiento fue impulsado por comentarios de Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico), quien defendió la necesidad de mantener las tasas de interés sin cambios, tras votar en contra de una reducción de 25 puntos base en la reunión de política monetaria del 26 de septiembre. En su participación en el podcast de Banorte, Heath destacó que la política monetaria debería mantenerse en los niveles actuales por más tiempo, a pesar de que la inflación subyacente está acercándose al objetivo de Banxico. Además, señaló que un eventual recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos no afectaría directamente las decisiones de Banxico, y descartó que México esté cerca de una recesión. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil A nivel macroeconómico, México mostró señales mixtas. La Confianza Empresarial cayó en septiembre a 51.9, su nivel más bajo desde enero de 2023, mientras que la Inversión Fija Bruta de julio mejoró tanto en términos mensuales como anuales, creciendo un 1.8% mensual y un 6.4% interanual. Sin embargo, la actividad manufacturera continuó contrayéndose, con el PMI manufacturero cayendo a 47.3, reflejando una desaceleración económica. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15)



Fuente: xStation5. El tipo de cambio se encuentra en el rango clave del 61.8% de Fibonacci, donde el cruce de medias (SMA 200 y SMA 50) sigue confirmando la tendencia bajista en el corto plazo. Si el activo mantiene este comportamiento, podría buscar un techo en torno a los niveles del 38.2% y 50% de Fibonacci antes de retroceder nuevamente y buscar soporte en el 78.6% de Fibonacci. El indicador RSI sugiere que hay espacio para que la tendencia continúe, lo que podría favorecer un repunte temporal. Además, el ADX, al estar por encima de los 25 puntos, indica que la tendencia tiene fuerza, sugiriendo que es probable que el movimiento bajista persista en el corto plazo antes de encontrar nuevos puntos de soporte.



