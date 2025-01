El petróleo Brent alcanza los 80 dólares por barril en medio de posibles nuevas sanciones a Rusia

Los precios del petróleo se dispararon el viernes, encaminándose hacia su tercera semana consecutiva de ganancias, impulsados por preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro debido a las inminentes sanciones contra Rusia. El crudo Brent subió más del 3% para superar los $80 por barril, alcanzando su nivel más alto en más de tres meses. El West Texas Intermediate de EE. UU. también subió con fuerza, superando los $78 por barril. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las ganancias se producen en medio de informes sobre sanciones estadounidenses inminentes y generalizadas dirigidas al sector petrolero de Rusia. Se espera que las medidas abarquen aproximadamente 180 petroleros, una docena de firmas comerciales de petróleo, dos grandes compañías petroleras y altos ejecutivos del sector petrolero ruso. Específicamente, se informa que EE. UU. está apuntando a dos actores significativos del mercado petrolero: Gazprom Neft y Surgutneftegaz. Esta información proviene de un documento que circula entre comerciantes de petróleo. Las sanciones podrían anunciarse tan pronto como hoy, aunque se espera confirmación oficial. La administración de Biden se espera que endurezca aún más las sanciones contra Rusia e Irán, aumentando la presión al alza sobre los precios, ya respaldados por las bajas reservas de petróleo. Un factor adicional que refuerza el sentimiento alcista es un pronóstico del servicio meteorológico de EE. UU. que predice temperaturas más frías de lo normal en el centro y este del país, junto con un clima frío persistente en Europa, lo que se espera aumente la demanda de petróleo para calefacción. Los analistas de JPMorgan predicen un aumento sustancial en la demanda mundial de petróleo durante el primer trimestre de 2025, impulsado en parte por esta mayor necesidad de combustibles para calefacción. Las presiones inflacionarias, vinculadas a posibles aranceles, también están contribuyendo al aumento del crudo. Los inversores suelen buscar refugio ante el alza de los precios al consumidor comprando futuros de petróleo. El avance del crudo se produce a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense, lo que típicamente encarece el petróleo para los compradores fuera de EE. UU. El crudo está en su tercera semana consecutiva de ganancias debido al potencial de nuevas sanciones. Aunque Estados Unidos nunca ha comerciado más petróleo ruso, la imposición de sanciones podría bloquear a otros países de comprar petróleo ruso. El crudo Brent se cotiza hoy por encima de los $80 por barril, su nivel más alto desde octubre de 2024. Hoy, un nivel de resistencia muy importante, en la forma de la media móvil de 200 periodos, ha sido superado. Además, el retroceso de Fibonacci del 50% de la última gran ola bajista también ha sido alcanzado.

