El petróleo cae casi un 2%, ya que los mercados se preocupan por el estancamiento entre Israel e Irán y por las medidas de estímulo chinas 📉

El petróleo cae hoy casi un 2%, tras seis días de beneficios prácticamente ininterrumpidas, apoyadas principalmente por la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Las fuertes caídas de hoy en China, donde el contrato CHN.cash baja casi un 10%, debido a la decepcionante falta de comunicación sobre las medidas de estímulo económico y la falta de escalada de las tensiones en Oriente Medio, han hecho que los inversores recojan beneficios. China indicó hoy que confiaba en "cumplir los objetivos" de crecimiento económico, lo que decepcionó un poco a los mercados, que habían creado grandes expectativas sobre el impacto de los paquetes de estímulo en la superación potencial de las previsiones. Como resultado, los inversores están empezando a reexaminar si el "estímulo" aumentará seriamente la demanda de petróleo en China.

Además, a pesar de las operaciones militares en curso entre Israel y Hezbolá, el mercado todavía ve pocas posibilidades de que se produzca una sacudida importante en Oriente Medio (al menos no antes de las elecciones estadounidenses). Como resultado, parte de la prima geopolítica tras el mayor repunte del petróleo desde 2023 puede evaporarse, mientras que la respuesta militar de Israel a un ataque iraní se ha pospuesto a un futuro desconocido.

Por otro lado, es posible que el huracán Milton, que ha pasado a ser de categoría 5 y podría provocar interrupciones de la producción a corto plazo en el Golfo de México, suponga un apoyo a corto plazo para los precios del petróleo. Los inversores están a la espera del informe API de hoy, que estima un aumento de 1,9 millones de barriles en los inventarios de petróleo. El petróleo está retrocediendo por debajo de los 80 dólares por barril hoy, pero la tendencia sigue siendo claramente alcista; una subida por encima de los 80 dólares podría allanar el camino para otro impulso alcista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

