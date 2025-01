El petróleo cae un 1% mientras Antony Blinken señala avances en las negociaciones de Oriente Medio

El secretario de Estado de EE. UU., Blinken, señaló que Estados Unidos está muy cerca de alcanzar un acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes en Medio Oriente, esperando que los funcionarios de la diplomacia estadounidense "puedan lograrlo en el tiempo que queda". Blinken también declaró que, desde el cese al fuego entre Israel y Hezbollah, se ha observado la retirada de más de un tercio de las fuerzas israelíes en el Líbano. Además, el informe de inventarios de la EIA en Estados Unidos, junto con datos macroeconómicos decepcionantes de China, respaldaron el movimiento bajista en los precios del petróleo hoy. Por otro lado, Taiwán informó sobre la formación de una "legión extranjera" en medio de mayores presiones del ejército chino en el estrecho de Taiwán. A pesar del progreso en Medio Oriente, las tensiones geopolíticas aún podrían respaldar los precios del petróleo, al menos a mediano y largo plazo, limitando posibles caídas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

