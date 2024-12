🛢️El petróleo crudo WTI cae casi un 2%

La incertidumbre sobre la demanda para 2025 provoca una ola de ventas en el mercado petrolero Los precios del petr贸leo cayeron casi un 2% hoy, en parte debido a los datos de ayer sobre el estado de la econom铆a china y las cifras de procesamiento de petr贸leo de noviembre. Los datos de ayer revelaron un crecimiento moderado en la producci贸n industrial y un crecimiento muy d茅bil en las ventas minoristas. Los datos de noviembre de China tambi茅n mostraron una situaci贸n persistentemente d茅bil en la inversi贸n en activos fijos, lo que no sugiere un repunte econ贸mico en los pr贸ximos meses. Adem谩s, recibimos datos sobre el procesamiento de petr贸leo en China. En noviembre, se procesaron 58,51 millones de toneladas de petr贸leo en China, la cantidad mensual m谩s peque帽a desde junio. Esto equivale a 14,3 millones de barriles por d铆a (bpd), un nivel solo un 0,2% m谩s alto interanual (a/a). Aunque el procesamiento en refiner铆as privadas ha aumentado, sigue siendo significativamente inferior a los niveles observados en los 煤ltimos cinco a帽os. Adem谩s, el mes pasado se realizaron tareas de mantenimiento en cinco grandes refiner铆as estatales. La demanda impl铆cita de combustible en noviembre cay贸 un 2,1% interanual seg煤n datos de Bloomberg, mientras que en los 11 meses de este a帽o, la demanda ha bajado un 3,3% interanual, con un promedio de 14 millones de bpd. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La actividad de refinaci贸n en las refiner铆as privadas chinas es significativamente inferior al rango de los 煤ltimos 5 a帽os. Fuente: Bloomberg Finance LP En respuesta a las malas noticias de China y las recientes revisiones negativas de las previsiones de crecimiento de la demanda para el pr贸ximo a帽o (principalmente por parte de la OPEP), el petr贸leo crudo est谩 retrocediendo con bastante fuerza. Durante la sesi贸n de ayer, el precio del petr贸leo alcanz贸 los niveles m谩s altos desde el 25 de noviembre, pero ahora el precio est谩 cayendo por debajo de los 70 d贸lares por barril y est谩 poniendo a prueba la zona de demanda definida por las medias m贸viles simples (SMA) de 25 y 50 d铆as. Fuente: xStation5 聽 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "