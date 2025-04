El petróleo encuentra soporte en la política: entre sanciones, cuotas y expectativas débiles

El mercado del petróleo no está respondiendo únicamente a los fundamentos tradicionales de oferta y demanda. El reciente repunte en los precios del Brent y el WTI, que se acercan a sus máximos mensuales, refleja una dinámica cada vez más condicionada por factores geopolíticos, decisiones estratégicas de productores clave y señales diplomáticas ambiguas. En este contexto, el crudo se comporta más como un activo político que como una simple materia prima. Sanciones de EE.UU. reactivan la presión sobre Irán La administración estadounidense ha intensificado su presión sobre Irán, anunciando nuevas sanciones dirigidas a refinerías independientes chinas que habrían estado comprando crudo iraní de forma clandestina. Esta medida forma parte de una ofensiva más amplia, enmarcada en el renovado conflicto nuclear entre ambos países. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estas sanciones alimentan la percepción de restricción de oferta en el mercado.

No obstante, los operadores son conscientes de que la producción iraní ya está limitada desde hace tiempo, por lo que el impacto real sobre el suministro podría ser marginal. OPEP intenta sostener precios con nuevos recortes Por otro lado, la OPEP y sus aliados buscan restaurar su credibilidad tras varios episodios de sobreproducción. Irak, Kazajistán y otros miembros han prometido aplicar nuevos recortes para compensar excesos previos. Estos compromisos tienen un efecto inmediato sobre el sentimiento del mercado.

Sin embargo, persiste el escepticismo: históricamente, el cumplimiento de las cuotas ha sido más promesa que realidad. Datos de inventarios y dólar débil dan soporte adicional La publicación de cifras semanales en EE.UU. reforzó el sesgo alcista: Las reservas de gasolina y destilados cayeron fuertemente , y la acumulación de crudo fue inferior a lo esperado.

Además, la debilidad reciente del dólar abarata el petróleo para compradores internacionales, ampliando su atractivo relativo. Perspectivas de crecimiento limitan el impulso Pese a estos catalizadores, el alza actual carece de una base estructural sólida. Las expectativas de crecimiento global continúan revisándose a la baja: EE.UU. se mantiene con un crecimiento en torno al 1% , mientras que China lucha por superar el 4% .

Instituciones como Goldman Sachs, JP Morgan y la AIE han recortado sus previsiones de demanda global.

La OMC prevé una caída del comercio global del 0,2% en 2025, lo que implica un menor impulso para la demanda energética. Rumores políticos alimentan esperanzas, pero el riesgo persiste Los precios también se benefician de la expectativa de una posible pausa o reversión en los aranceles. Circularon rumores de que China estaría dispuesta a retomar las negociaciones comerciales con EE.UU., lo que alimenta el optimismo. No obstante: El mercado se mueve más por comunicados que por consumo real.

La dependencia de señales políticas introduce una gran volatilidad en los precios. Técnicamente limitado, estratégicamente frágil En el plano técnico, el WTI encuentra un rango de resistencia entre 65 y 67 dólares por barril, con dificultad para romper al alza sin nuevos catalizadores sólidos. Cualquier decepción , ya sea en el cumplimiento de cuotas o por el deterioro de las relaciones comerciales, podría revertir el sentimiento rápidamente.

El soporte actual es más geopolítico que fundamental, lo que añade un grado de fragilidad al rally. El petróleo se encuentra en un momento donde la política ha desplazado a los fundamentos como principal motor de los precios. La sostenibilidad de este repunte depende menos del crecimiento global y más de los próximos movimientos en el tablero geopolítico. Una situación que, lejos de ofrecer estabilidad, aumenta los riesgos para los próximos meses. Fuente: xStation5. _______ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

