El petróleo reacciona tras el informe de inventarios de la EIA

-
Inventarios de crudo EIA: 3,036 M (previsión: -0,912 M; previo: -3,029 M)
-
Inventarios de gasolina EIA: -0,792 M (previsión: -0,724 M; previo: -1,323 M)
-
Inventarios de destilados EIA: 0,714 M (previsión: 1,25 M; previo: -0,565 M)
-
Inventarios de crudo en Cushing EIA: 0,045 M (previsión: —; previo: 0,453 M)
El precio del crudo sube ligeramente a pesar de que el informe mostró inventarios mucho más altos de lo esperado. Sin embargo, las existencias de gasolina fueron inferiores a lo previsto, lo que indica que la demanda en la economía estadounidense sigue siendo sólida.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Fuente: xStation5
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
________
📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "