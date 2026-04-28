El petróleo se dispara y hunde al oro y la plata

- Los futuros del petróleo se disparan cerca de un 3%
- El oro cae hasta los 4.600 dólares
- La plata retrocede un 12%
- Los futuros del petróleo se disparan cerca de un 3%
- El oro cae hasta los 4.600 dólares
- La plata retrocede un 12%
Un aumento cercano al 3% en los futuros del petróleo está ejerciendo presión sobre los precios de los metales preciosos y favoreciendo la toma de beneficios tras el reciente rebote del mercado de metales. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suben hoy más de 2 puntos básicos tanto en los títulos a 10 años como en los de 5 años. El índice del dólar estadounidense ha tenido un movimiento “fuerte”, rebotando de 98 a 98,55 en las últimas horas.
Gráfico del oro
El oro ha retrocedido desde casi 4.900 dólares hasta 4.600 dólares por onza, y si esta tendencia continúa, no puede descartarse un movimiento hacia niveles de entre 4.300 y 4.400 dólares por onza.
Gráfico de la plata
La plata ha caído un 12% desde sus máximos locales y se mantiene cerca de 73 dólares por onza, aproximadamente un 40% por debajo de los 120 dólares por onza registrados entre finales de enero y comienzos de febrero.
Gráfico del petróleo
El petróleo ha retrocedido desde alrededor de 112 dólares hasta aproximadamente 103,7 dólares por barril, tras un fuerte rebote desde unos 83 dólares por barril. El nivel de Fibonacci 71,8 parece actuar ahora como una resistencia significativa.
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