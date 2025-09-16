El petróleo sube 1,2% impulsado por riesgo de interrupciones en la producción rusa 📈

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (OIL.WTI) avanzan hoy mientras los operadores evalúan los riesgos para el suministro ruso tras los ataques con drones ucranianos. Transneft, el operador de oleoductos ruso, advirtió a los productores sobre posibles recortes de producción después de repetidos ataques a terminales de exportación y refinerías.
- Analistas señalaron que los ataques a instalaciones clave como Primorsk buscan limitar la capacidad exportadora de Rusia y podrían ejercer presión alcista sobre los precios globales.
- Goldman Sachs estimó que alrededor de 300.000 barriles diarios de capacidad de refinación rusa quedaron fuera de servicio entre agosto y principios de septiembre.
- A pesar de los riesgos asociados a sanciones, los compradores asiáticos continúan mostrando interés en el crudo ruso, lo que limita la caída esperada de la producción.
- Hasta ahora, EE. UU. se ha resistido a imponer aranceles adicionales a China por la compra de petróleo ruso, salvo que Europa introduzca medidas similares contra China e India.
- Por otro lado, se estima que los inventarios de crudo de EE. UU. habrían caído en 6,4 millones de barriles la semana pasada, revirtiendo un aumento previo, con los datos oficiales de la EIA previstos para el miércoles. Analistas citados por Reuters esperan descensos en crudo y gasolina, mientras que los destilados podrían mostrar un incremento.
- Los mercados también siguen de cerca la reunión de la Fed del 16–17 de septiembre, donde se esperan ampliamente recortes de tasas, aunque persisten dudas sobre la fortaleza de la economía estadounidense.
OIL.WTI (intervalo H1)
Fuente: xStation5
