El petróleo sube impulsado por estímulos en China y señales de mayor demanda global

Exxon planea importantes inversiones y recompras La petrolera Exxon Mobil informó que planea recomprar acciones por un valor de 20.000 millones de dólares en 2026, reforzando su compromiso con los accionistas.

informó que planea recomprar acciones por un valor de 20.000 millones de dólares en 2026, reforzando su compromiso con los accionistas. Asimismo, proyecta un gasto de capital (capex) en efectivo de entre 27.000 y 29.000 millones de dólares para 2025, subrayando su estrategia de expansión y sostenibilidad operativa. Los precios del petróleo repuntan por estímulos en China El mercado del petróleo registró alzas el miércoles, impulsado por el anuncio de Beijing de una política monetaria más laxa para 2025, destinada a estimular el crecimiento económico: Futuros del Brent : Subieron 24 centavos (+0,3%) , alcanzando 72,43 dólares por barril.

Futuros del WTI: También aumentaron 24 centavos (+0,4%), cotizando a 68,83 dólares por barril. Claves detrás del movimiento del petróleo Estímulos en China: El anuncio de políticas más flexibles en 2025 marca la primera flexibilización monetaria en 14 años, reavivando expectativas de una mayor demanda del principal importador de crudo.

Las importaciones chinas de petróleo crecieron más del 14% interanual en noviembre, el primer aumento en siete meses. Persisten dudas sobre medidas concretas: Los participantes del mercado esperan detalles más claros sobre los estímulos, lo que limita el optimismo.

A pesar de las señales positivas, los cambios de política en China podrían no compensar completamente los riesgos comerciales, como las medidas propuestas por el presidente electo Donald Trump. Inventarios en EE.UU.: una posible presión bajista Datos preliminares : Según el Instituto Americano del Petróleo, las reservas de crudo aumentaron en 499.000 barriles la semana pasada.

Reservas de gasolina y destilados : Los inventarios de gasolina y destilados también crecieron, en 2,85 millones y 2,45 millones de barriles , respectivamente.

Expectativa de los analistas: Un descenso esperado de 900.000 barriles en los inventarios oficiales de crudo podría mitigar la presión bajista. Perspectivas del mercado Los precios del petróleo podrían continuar ajustándose en función de: Confirmación de estímulos chinos concretos .

. Publicación de los inventarios oficiales de la Administración de Información Energética (EIA).

Medidas políticas y comerciales en EE.UU., que podrían influir en la dinámica global de la oferta y la demanda. El equilibrio en los precios se mantiene frágil, mientras los mercados evalúan señales de recuperación y posibles obstáculos en el horizonte económico global. OIL.WTI Fuente: xStation 5 La OPEP realiza el recorte más profundo hasta el momento a su pronóstico de demanda mundial de petróleo para 2024. La OPEP reduce el pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 a 1,61 millones de bpd (previsión anterior: 1,82 millones de bpd).

La OPEP reduce el pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 a 1,45 millones de bpd (previsión anterior: 1,54 millones de bpd).

