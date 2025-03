El petróleo sube un 1,3% por encima de los 70 dólares impulsado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán y las declaraciones de Rusia 📈

Los precios del petr贸leo repuntaron ligeramente hoy, ganando casi un 1,5% despu茅s de haber alcanzado un m铆nimo local de $68 por barril. Esta semana, la OPEP+ confirm贸 que gradualmente devolver谩 2,2 millones de barriles por d铆a al mercado a partir de abril. Sin embargo, el mercado est谩 reaccionando a dos factores principales que impulsan el repunte: En primer lugar, los traders est谩n apostando por una posible interrupci贸n del suministro desde Ir谩n debido a las sanciones de EE.UU. destinadas a restringir las exportaciones de petr贸leo y la econom铆a iran铆.

debido a las sanciones de EE.UU. destinadas a restringir las exportaciones de petr贸leo y la econom铆a iran铆. Adem谩s, el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak , declar贸 que la OPEP+ podr铆a reconsiderar su plan de aumento de producci贸n despu茅s de abril si es necesario .

, declar贸 que . Asimismo, el crudo WTI podr铆a ser particularmente vulnerable a las tensiones comerciales entre EE.UU. y Canad谩 , ya que importantes oleoductos canadienses han reportado menores vol煤menes de transporte de petr贸leo hacia refiner铆as estadounidenses , lo que podr铆a ajustar la oferta en el mercado estadounidense .

Al mismo tiempo, un factor clave en la ca铆da de los precios del petr贸leo ha sido la debilidad del d贸lar estadounidense, se帽ales econ贸micas mixtas desde China y la UE, y un deterioro en los indicadores macroecon贸micos de EE.UU., lo que sugiere un debilitamiento del consumo y la confianza. Gr谩ficos del petr贸leo (intervalo D1) El petr贸leo rebota por encima del nivel de $70 hoy, despu茅s de haber vuelto a probar m铆nimos locales recientes. En las 煤ltimas 5 sesiones, se ha observado un aumento en el volumen de venta, lo que desencaden贸 la ca铆da por debajo de la zona de $70.

