El petróleo sube un 1% mientras los mercados esperan la reunión de la OPEP+ programada para el jueves

El petróleo (OIL) está subiendo más de un 1% hoy, mientras los mercados esperan la decisión de la OPEP+ el jueves. Es probable que la OPEP+ extienda la última ronda de recortes de producción de petróleo hasta el final del primer trimestre del próximo año. El grupo de productores representa aproximadamente la mitad de la producción mundial y tiene la intención de eliminar gradualmente los recortes de producción, hasta 2025. Goldman Sachs espera recortes de producción para abril. Los operadores también esperan que Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, reduzca los precios para sus contrapartes asiáticas, al nivel más bajo en aproximadamente cuatro años. El petróleo también está reaccionando de manera optimista a la mayor probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en los EE. UU., en diciembre. En lo que va de año, el petróleo está perdiendo actualmente alrededor del 6%. Petróleo (intervalo H4, D1) En el gráfico del petróleo, podemos ver una formación que se asemeja a un triángulo simétrico. Una ruptura alcista por encima de los 74 dólares por barril podría abrir el camino a un cambio de tendencia. Una caída a los 71 dólares podría legitimar el escenario de otro fuerte impulso bajista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 En un escenario alcista, la resistencia significativa para el petróleo se encuentra alrededor de los 88 dólares, donde vemos las reacciones de los precios de Fibonacci 38,2 y anteriores. Sin embargo, antes de eso, los alcistas tendrán que superar los 80 dólares (EMA200, línea roja). El primer soporte importante para las caídas del precio del petróleo se encuentra alrededor de los 60-61 dólares por barril Brent (nivel de retroceso de Fibonacci 61,8). Fuente: xStation5

