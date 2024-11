La OPEP+ no aumentar谩 producci贸n en diciembre mientras Ir谩n amenaza con otro ataque a Israel La OPEP+ ha retrasado el aumento de la producci贸n de petr贸leo. Los precios del crudo suben un 2% en lo que va de sesi贸n, justo antes de las elecciones estadounidenses y de la decisi贸n de la Reserva Federal. Sin embargo, el principal factor que impulsa los precios del petr贸leo en este momento es la noticia de que la OPEP+ ha decidido postergar un mes el aumento de la producci贸n. La OPEP+ hab铆a anunciado previamente que la producci贸n aumentar铆a en 180.000 barriles por d铆a cada mes a partir de octubre, pero esto se ha pospuesto a diciembre. El aumento de la producci贸n est谩 previsto que comience en enero. Actualmente, la OPEP+ no tiene ninguna presi贸n para aumentar la producci贸n, debido a la incertidumbre en torno a la demanda. Adem谩s, una parte importante de los pa铆ses que participan en el acuerdo de reducci贸n de la producci贸n ya est谩n produciendo m谩s. Solo en octubre, la producci贸n de la OPEP+ aument贸 en 400.000 barriles por d铆a, principalmente debido a la reanudaci贸n de la producci贸n en Libia. La pr贸xima reuni贸n de la OPEP+ est谩 prevista para el 1 de diciembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Ir谩n amenaza con nuevos ataques Durante un discurso pronunciado el fin de semana, el l铆der supremo de Ir谩n amenaz贸 a Israel y a Estados Unidos, afirmando que despu茅s de las elecciones presidenciales pero antes de la investidura del nuevo presidente, Ir谩n decidir铆a una respuesta militar contundente en represalia a los recientes ataques. El ayatol谩 Ali Khamenei indic贸 que la ofensiva ser铆a m谩s extensa que 煤nicamente un movimiento con drones y misiles. Esto, a su vez, est谩 creando m谩s incertidumbre con respecto a la situaci贸n del suministro en el mercado petrolero. El petr贸leo entra en juego en las elecciones americanas A la incertidumbre en el mercado petrolero se suman las elecciones estadounidenses y la decisi贸n de la Fed de esta semana. Recientemente, hemos observado una ruptura en la correlaci贸n entre los rendimientos y el petr贸leo. Los rendimientos de los bonos estadounidenses siguen siendo altos, vinculados a la prima de riesgo con el reciente aumento de la popularidad de Trump y las menores expectativas de recortes de los tipos de inter茅s en Estados Unidos. Por otro lado, si Harris ganara las elecciones y la Fed adoptara una postura moderada despu茅s de los 煤ltimos datos d茅biles de Estados Unidos, los rendimientos podr铆an caer, lo que reducir铆a la presi贸n alcista sobre los precios. Recientemente, muchas previsiones (incluidas las de Citi y JP Morgan) indican que el exceso de oferta en el mercado petrolero podr铆a hacer bajar los precios hasta los 60 d贸lares por barril el a帽o que viene. 聽 El West Texas ha subido por encima de los 70 d贸lares por barril, intentando superar las medias m贸viles de 25 y 50 d铆as. Si lo logra, el siguiente nivel de resistencia importante es el de 72-73 d贸lares por barril. Vale la pena se帽alar que las posiciones especulativas sobre el petr贸leo vuelven a ser extremadamente bajas, similares a las de septiembre o a principios de enero de este a帽o. Fuente: xStation5

