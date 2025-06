El petróleo sube un 4 % por la decisión de la OPEP+ y los riesgos geopolíticos 📈

El crudo (Brent) registra una alza cercana al 4 % en la sesión de hoy, ya que el aumento de oferta anunciado por la OPEP+ resultó ser menor de lo que temía el mercado, en un contexto de elevadas tensiones geopolíticas vinculadas a Ucrania e Irán. El sábado, la OPEP+ acordó incrementar la producción en 411.000 barriles diarios en julio , contradiciendo los informes de finales de la semana pasada que anticipaban un aumento más significativo—noticia que había presionado a la baja los precios del petróleo el viernes 30 de mayo. La decisión se alinea con los planes de producción vigentes para mayo y junio, y coincide con las previsiones de analistas de Bloomberg.

Mientras tanto, un ataque masivo con drones ucranianos en territorio ruso habría dañado alrededor de 40 aeronaves, incluidas bombarderos estratégicos desplegados en bases aéreas remotas. Los mercados temen que Moscú tome este hecho como justificación para intensificar su ofensiva contra Kyiv—algo que ya estaría ocurriendo—, lo cual podría retrasar aún más cualquier proceso de negociación para un alto al fuego . Hoy, delegaciones de Ucrania y Rusia se reunieron en Estambul.

Por otro lado, el OIEA ha advertido que el nivel de uranio enriquecido de Irán se acerca al umbral necesario para fabricar un arma nuclear. Washington aún no ha logrado avances en las negociaciones con Teherán, que sigue oponiéndose a los términos del llamado acuerdo nuclear. Según reportes de mercado, Argelia, Omán y Rusia se oponen a los recortes de producción impulsados por Arabia Saudita, Kazajistán e Irak. La próxima reunión de la OPEP+ está prevista para el 6 de julio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Petróleo (intervalo diario)

