El dólar se desploma en Chile ante debilidad global de la divisa estadounidense y factores locales favorables

El peso chileno abrió la jornada con una notoria apreciación, reflejando un contexto internacional donde el dólar estadounidense ha continuado debilitándose de manera significativa. La moneda norteamericana experimenta su peor desempeño en un primer semestre en más de cinco décadas, lo que ha impulsado a las monedas emergentes, incluido el peso chileno. Factores internacionales: incertidumbre fiscal y presión sobre el dólar La debilidad del dólar responde a un entorno global dominado por la incertidumbre en torno al proyecto de ley fiscal promovido por la administración Trump, cuya votación final está programada para hoy. La falta de definiciones sobre el rumbo fiscal y la política monetaria en EE.UU. ha generado un retroceso del billete verde frente a sus principales contrapartes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los aspectos clave: El dólar acumula su peor desempeño semestral en más de 50 años .

Las expectativas sobre las tasas de interés en EE.UU. se han vuelto más inciertas.

Las monedas emergentes se han beneficiado del entorno, en especial el peso chileno. Escenario local: estabilidad política y respaldo del cobre A nivel interno, los mercados han respondido con calma tras las elecciones primarias en Chile, lo que disminuyó la volatilidad y favoreció al tipo de cambio. A esto se suman señales positivas desde el frente económico y externo: El cobre ha repuntado , impulsado por un PMI manufacturero en China que volvió a terreno expansivo, reactivando expectativas de demanda.

La actividad económica chilena creció 3,2% en el último mes, superando al dato previo y aunque levemente por debajo de lo esperado, reafirma una tendencia positiva. Perspectivas para el tipo de cambio De mantenerse estas condiciones —un dólar global débil, precios del cobre firmes y estabilidad local— el tipo de cambio USDCLP podría continuar su descenso hacia niveles cercanos a los 920 pesos por dólar en el corto plazo.

