El petróleo vuelve a superar los 71 dólares tras los informes de la OPEP+ 📌

El petr贸leo (WTI) borra p茅rdidas en la primera parte del d铆a, subiendo alrededor del 1,20% a 71 d贸lares por barril tras noticias de que la OPEP+ est谩 considerando retrasar el aumento de producci贸n planeado el pr贸ximo mes. El motivo de estas discusiones es la importante ca铆da de los precios del petr贸leo hasta el nivel m谩s bajo desde enero de 2024. La semana pasada, la ca铆da de los precios del petr贸leo se vio respaldada por la suposici贸n de que la OPEP+ seguir铆a adelante con el aumento previsto de 180.000 barriles diarios en octubre. Sin embargo, tras las turbulencias del mercado provocadas por el cierre de las instalaciones petroleras en Libia y, lo que es m谩s importante, las d茅biles perspectivas econ贸micas, han surgido sugerencias para retrasar el aumento. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "