El PIB alemán, los precios de la vivienda en EE.UU. y la confianza del consumidor en el punto de mira

Los comunicados económicos de hoy serán seguidos de cerca, ya que los mercados se enfrentan a las crecientes tensiones tecnológicas entre Estados Unidos y China y a las amenazas arancelarias del presidente Trump. Con las bolsas asiáticas retrocediendo y los precios del petróleo subiendo por las sanciones a Irán, los inversores se centrarán en los datos del PIB alemán, que se espera que confirmen la contracción, y en las cifras de confianza del consumidor estadounidense, que se prevé que muestren un mayor debilitamiento. Los portavoces de los bancos centrales del BCE, el Bundesbank, el BoE y la Fed serán examinados con atención en busca de señales sobre la dirección de la política monetaria, ya que los rendimientos del Tesoro tocan nuevos mínimos y el oro se acerca a los 3.000 dólares en medio de las crecientes expectativas de recortes de tipos de la Fed. Eventos clave del día 08:00 - PIB alemán PIB alemán (interanual) (4.º trimestre): real -0,2 % intertrimestral; -0,2 % esperado frente al -0,3 % anterior

PIB alemán (intertrimestral) (4.º trimestre): real -0,2 % interanual; -0,2 % esperado frente al 0,1 % anterior 15:00 - Índice de precios de la vivienda de EE. UU. S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (interanual) (diciembre): 4,4 % esperado frente al 4,3 % anterior

S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (intermensual) (diciembre): sin pronóstico frente al -0,1 % anterior 16:00 - Confianza del consumidor del CB de EE. UU. Confianza del consumidor del CB (febrero): 102,7 esperado frente al 104,1 anterior 16:00 - Inventario semanal de petróleo crudo del API Inventario semanal de petróleo crudo del API (anterior: 3,339 millones) Bancos centrales 10:00 - Habla Mauderer, del Bundesbank alemán 10:00 - Habla Nagel, presidente del Bundesbank alemán 13:00 - Habla Schnabel, del BCE 14:00 - Habla Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra 16:45 - Habla Barr, vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal

