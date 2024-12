El PIB de Brasil en 4%, pero el Real Golpeado por Tensiones Comerciales y Fiscales

El real brasileño inició la jornada en 6.03 BRL por USD, reflejando una depreciación sostenida frente al dólar impulsada por una combinación de factores internos y externos. La publicación de datos recientes sobre el crecimiento del PIB y las tensiones internacionales subrayan la complejidad del panorama económico para Brasil. Crecimiento del PIB: sólido pero desigual Fuente: IBGE. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil creció un 4.0% interanual en el tercer trimestre de 2024, impulsado por: Industria : +3.6%, liderada por la construcción (+5.7%) y la manufactura (+4.2%), con un fuerte desempeño en la producción automotriz.

: +5.5%, gracias a programas gubernamentales y mejoras en el mercado laboral. Inversión: +10.8%, con aumentos en bienes de capital, software y construcción. No obstante, la agricultura cayó un -0.8%, afectada por menores cosechas de maíz (-11.9%) y naranjas (-14.9%). En términos trimestrales, el PIB avanzó un 0.9%, con el sector servicios liderando (+0.9%), seguido de la industria (+0.6%), mientras que la agricultura retrocedió (-0.9%). Factores externos y presiones internacionales El real alcanzó ayer un mínimo histórico de 6.06 BRL por USD, arrastrado por una serie de factores negativos: Política fiscal e inflación: El último boletín Focus del Banco Central revisó al alza la tasa de interés proyectada para 2025 (12.63%, desde 12.25%) y la inflación (4.40%, frente a 4.34%), lo que refleja expectativas de un entorno económico más restrictivo. Tensiones comerciales: Las amenazas del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, de imponer aranceles del 100% a los países BRICS que promuevan monedas alternativas, incrementaron la presión sobre los mercados emergentes. Reducción de la demanda china: La menor compra de commodities clave como petróleo, soya y mineral de hierro ha reducido los ingresos por exportaciones, profundizando el déficit comercial. Perspectivas La depreciación del real refleja las crecientes preocupaciones sobre la estabilidad económica de Brasil. A pesar de un crecimiento sólido en el PIB, los retos fiscales, la inflación y las tensiones internacionales continúan socavando la confianza de los inversores. Las próximas decisiones del Banco Central, junto con la evolución de las relaciones comerciales globales, serán cruciales para determinar el rumbo del real en el corto plazo.

El USDBRL cotiza en 6.0600, cerca de la resistencia en 6.0845 tras un fuerte impulso alcista, con soporte en 6.0057. Si rompe 6.0845, podría subir a 6.1273; si pierde 6.0057, el próximo objetivo sería 5.9414. Fuente: xStation5.





