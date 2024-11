El dato del PIB de Hong Kong en el tercer trimestre nos indica que la economía de este territorio ha crecido a un ritmo más lento de lo esperado. Esto significa que la producción total de bienes y servicios de Hong Kong ha aumentado un 1,8% en comparación con el mismo período del año anterior, una cifra inferior a las previsiones y al crecimiento registrado en el trimestre anterior. Análisis del Crecimiento del PIB de Hong Kong en el Tercer Trimestre El crecimiento del PIB de Hong Kong en el tercer trimestre fue del 1,8 % interanual frente al 3,1 % previsto y el 3,2 % del segundo trimestre de 2024. El PIB trimestral cayó sorprendentemente un -1,1 %, mientras que los mercados anticiparon un crecimiento del 0,2 % después del 0,4 % del segundo trimestre de 2024. En general, los datos apuntan a una desaceleración de la economía. La lectura se revisará el 15 de noviembre, con más detalles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El gasto de consumo privado disminuyó un 1,4 % interanual y un 1,6 % intertrimestral. Las importaciones disminuyeron un 7,1 % en los primeros 9 meses de 2024, mientras que las exportaciones crecieron un 10,7 % interanual. Hong Kong recibió a 32 millones de visitantes en los primeros nueve meses de 2024 (casi un 40 % más interanual), pero China estimó 46 millones este año, por lo que aún no está claro si la lectura final estará en línea con esas expectativas. Fuente: xStation5

