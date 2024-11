El PIB de la eurozona sorprende y es mejor de lo esperado

El par EUR/USD ha registrado movimientos más fuertes después de una serie de datos específicos de cada país, que incorporaron parcialmente en los precios la sorpresa positiva de los datos del PIB de la eurozona. El dato preliminar del crecimiento del PIB del tercer trimestre de Alemania superó las expectativas, lo que ha sorprendido positivamente al mercado. Hay que tener en cuenta el continuo sentimiento negativo sobre la salud de la economía alemana. Sin embargo, cabe señalar que la tasa de crecimiento en el tercer trimestre fue más débil que en el trimestre anterior. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Una tendencia similar se puede observar en Italia, donde una lectura del 0,4% representa un crecimiento 0,5 puntos porcentuales inferior al del trimestre anterior. En el caso de España, la inflación en el mes de octubre se ha situado en un 1,8%, superando los pronósticos. Crecimiento preliminar del PIB en la eurozona (interanualmente): Resultado: 0,9%.

Pronóstico: 0,8%.

Dato previo: 0,6%. Crecimiento preliminar del PIB en la eurozona (trimestralmente): Resultado: 0,4%.

Pronóstico: 0,2%.

Dato previo: 0,3%. PIB preliminar del tercer trimestre de Alemania (interanualmente): Resultado: 0,2%.

Pronóstico: 0,1%.

Dato previo: 0,3%. PIB preliminar del tercer trimestre en Italia (interanualmente): Resultado: 0,4%.

Pronóstico: 0,7%.

Dato previo: 0,9%. Inflación en España en el mes de octubre (interanualmente): Resultado: 1,8%.

Pronóstico de 1,7%.

Dato previo de 1,5%.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "