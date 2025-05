El platino sube un 5% mientras los joyeros chinos se alejan del oro 💍

Los futuros de platino superan la barrera psicol贸gica de los 1.000 USD, con un alza de casi 5%, tras la publicaci贸n de los 煤ltimos datos de importaciones chinas de platino. El repunte en la demanda proviene del sector joyero, donde los artesanos buscan una alternativa m谩s econ贸mica y menos vol谩til al oro. Aunque China ya es el mayor consumidor de platino a nivel mundial, los datos publicados hoy generaron una se帽al alcista incluso en un contexto de demanda estructuralmente elevada. En abril, las importaciones de platino por parte de China aumentaron a 11,5 toneladas m茅tricas, el nivel m谩s alto en un a帽o, lo que refleja una adopci贸n acelerada del platino en distintas industrias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En el mercado de Shuibei, Shenzhen鈥攗no de los principales centros joyeros del pa铆s鈥攅l n煤mero de minoristas de platino se ha triplicado en un mes, a medida que los joyeros cambian el oro por platino, impulsados por cambios en las preferencias de los clientes y en la din谩mica de precios. Adem谩s de su uso en joyer铆a, el platino es esencial en la fabricaci贸n de convertidores catal铆ticos (especialmente en motores di茅sel), as铆 como en equipamiento de laboratorio y componentes electr贸nicos. Perspectiva del mercado: oferta vs. demanda El sentimiento alcista tambi茅n se ve reforzado por un nuevo informe del World Platinum Investment Council, que destaca un desequilibrio creciente entre oferta y demanda. Seg煤n sus previsiones, 2025 marcar谩 el tercer a帽o consecutivo de d茅ficit, con una escasez que podr铆a alcanzar el mill贸n de onzas. Comportamiento t茅cnico A diferencia del oro (gr谩fico azul), el platino ha cotizado en un rango relativamente estable entre 890 y 1.090 USD durante el 煤ltimo a帽o, con una reversi贸n constante hacia su media m贸vil exponencial de 100 d铆as (EMA100, l铆nea p煤rpura oscura). Fuente: xStation5

