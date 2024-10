Las acciones de Lam Research, empresa de servicios y equipos de fabricación de semiconductores, (LRCX.US) y UPS (UPS.US), la mayor empresa de logística de Estados Unidos, suben hoy casi un 6% antes de la apertura del mercado estadounidense. En el primer caso, las acciones de Lam intentan romper una racha bajista fatal que dura desde julio, mientras que en el segundo se 'despidieron' de mínimos de varios años y es probable que hoy pongan a prueba la media móvil de 200 sesiones. Las acciones de Lam Research se disparan tras sorprender al mercado A pesar de la fortaleza del negocio, la gran exposición a China no ha sido de gran ayuda para la empresa en los últimos tiempos. Además, parte de las soluciones de Lam están relacionadas con el sector de chips no relacionados con la inteligencia artificial, donde todavía se evidencia una desaceleración. Sin embargo, los resultados resultaron ser muy sólidos y la disminución esperada en los márgenes brutos no asustó a los inversores, lo que impulsó las acciones de Lam Research y puso de manifiesto su buen posicionamiento de cara a futuro. La empresa ve un futuro catalizador en NAND, GAA, así como en herramientas de deposición de capas atómicas (ALD) y de grabado selectivo, lo que indica que está bien posicionada para convertirse en beneficiaria de futuros cambios tecnológicos en medio de la industria de los semiconductores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los beneficios por acción fueron de $ 0,86 frente a los $ 0,81 previstos, los ingresos fueron de $ 4,17 mil millones frente a los $ 4,05 mil millones esperados

Los ingresos aumentaron un 8% intertrimestral y un 20% interanual, y el margen de beneficio operativo mejoró un 1,2% hasta el 30,3%. La posición de efectivo de la empresa se sitúa en $ 6,1 mil millones, en comparación con los $ 5,9 mil millones del segundo trimestre

La empresa espera ganancias por acción del cuarto trimestre en el rango de $ 0,77 a $ 0,97, las expectativas sugerían $ 0,85; estima ingresos del 4T en el rango de $4 a $4.6 mil millones, Wall Street esperaba $4.22 mil millones

Lam espera que su margen bruto disminuya del 48,2% actual (47,9% un año antes) al 46,9% en el 4T; entre el 2T y el 3T, el margen bruto de la compañía cayó 30 puntos básicos. China representa hasta el 37% de los ingresos; Taiwán y Corea del Sur representan el 15 y el 18%, respectivamente. Sin embargo, Lam espera que los ingresos de China sean de solo el 30% en el 4T

Los ingresos de China disminuyeron un -8,6% interanual, pero los ingresos de mercados como Taiwán, Corea del Sur y el Sudeste Asiático aumentaron interanualmente en un 157%, 37% y 52% respectivamente

Los ingresos en China disminuyeron, pero la compañía ve catalizadores en los mercados avanzados de empaquetado y fabricación; El CAPEX ascendió a 110 millones de dólares frente a los 77 millones del tercer trimestre de 2023

Los ingresos del segmento de fundición, memoria y lógica/IDM ascendieron a 2.390 millones de dólares (un crecimiento interanual del 16 %), ligeramente por debajo de las estimaciones de 2.450 millones de dólares

Los ingresos por atención al cliente y otras categorías experimentaron un crecimiento interanual del 25 %, alcanzando los 1.780 millones de dólares, superando los 1.600 millones de dólares estimados.

El director ejecutivo, Tim Archer, afirmó que las "inversiones de Lam en inflexiones tecnológicas clave posicionan a la empresa para superar el crecimiento de los equipos de fabricación de obleas en 2025 y más allá" Las acciones de UPS suben tras resultados El sólido desempeño de UPS es "una prueba más" de la fortaleza continua de la economía estadounidense en general y del consumidor promedio. Los aspectos significativos son el aumento en los volúmenes de envío en el tercer trimestre y el aumento considerable de los beneficios. La empresa redujo las expectativas de ingresos anuales a 91.100 millones de dólares desde los 93.000 millones de dólares anteriores, pero a los inversores les gustó la rentabilidad mejorada; el cambio fue impulsado por la venta de Coyote Logistics Las ganancias por acción aumentaron a $1,80 por acción frente a $1,31 en el tercer trimestre de 2023 (neto $1,54 mil millones frente a $1,13 mil millones); Wall Street esperaba $1,63 (un aumento interanual del 12 %)

Los ingresos superaron las expectativas por primera vez en 2 años, el negocio doméstico en EE. UU. tuvo un sólido desempeño. Las ventas aumentaron un 5,6% interanual hasta los 22.250 millones de dólares, frente a un consenso de 22.100 millones de dólares

Los márgenes en el sector del mercado interno de EE. UU. cayeron ligeramente hasta el 6,2%, pero el beneficio operativo aumentó un 47,8% interanual

Los volúmenes de envíos en EE. UU. aumentaron un 6,5% interanual, en el sector internacional los ingresos por envío aumentaron un 2,5% interanual

Los ingresos del segmento más grande de la empresa, el sector de envíos y logística que opera en EE. UU., aumentaron un 5,8% interanual hasta los 14.450 millones de dólares frente a los 14.270 millones de dólares previstos Evolución de las accions de Lam Research y UPS Fuente: xStation5 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "