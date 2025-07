El precio del café sube más de un 3%

Los precios del café se recuperan hoy más de un 3%, intentando revertir la tendencia a la baja que ha llevado los precios de los contratos de café a sus niveles más bajos desde septiembre de 2024. El principal impulsor de estas ganancias es la falta de lluvias en Brasil. Según datos de Somar Meteorología de Brasil, la región de Minas Gerais, una zona clave para el cultivo de Arábica, no recibió lluvias la semana pasada. Tampoco se pronostican lluvias para esta semana, lo que podría deteriorar la calidad de la cosecha e interrumpir gradualmente el suministro de este mercado crucial. Además, el futuro incierto de los aranceles de la era Trump sobre Brasil, que podrían extenderse al café, está alimentando la volatilidad y la incertidumbre. Vietnam, otro actor clave en el mercado del café, también corre el riesgo de enfrentarse a aranceles que oscilan entre el 20% y el 40%. Indonesia y Camboya, eslabones importantes de la cadena de suministro de café de Estados Unidos, ya han sido afectados con aranceles del 32% y el 25%, respectivamente, medidas que podrían aumentar el costo del café importado en Estados Unidos. En 2024, Estados Unidos importó 1,6 millones de toneladas de café, de las cuales 8,1 millones de toneladas procedieron de Brasil, según datos de Cecafe. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

