El precio del Gas Natural cae un 4% por exceso de oferta

El precio del gas natural ha bajado un 4,2% hoy y está rompiendo la media móvil exponencial (EMA) de 200 días (línea dorada en el gráfico inferior), lo que contrarresta la tendencia alcista técnica. La demanda en relación con la oferta disponible de este producto en Estados Unidos sigue siendo muy baja, por lo que el gas natural tiene dificultades para mantener su impulso alcista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Como muestran los datos de la EIA, el mercado del gas natural se encuentra actualmente en un exceso de oferta en su punto más alto desde noviembre de 2024. Fuente: EIA, S&P Global Los inventarios generales se mantienen cerca del promedio de los últimos cinco años. Fuente: EIA Precio del gas natural El precio del gas natural está rompiendo por debajo de la EMA de 200 días, anulando la tendencia alcista a largo plazo. xStation

