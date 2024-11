El precio del Gas natural sube hoy mas del 5%

Los contratos de Gas Natural de Estados Unidos están en su mayoría en alza hoy, pero las preocupaciones sobre el suministro de Estados Unidos están añadiendo "vientos en contra" a los futuros. Más de una cuarta parte de la producción de petróleo del Golfo de México y el 17% de la producción de gas natural se han detenido, a raíz del huracán Rafael, según un comentario del regulador de energía offshore de Estados Unidos. El Golfo de México representa alrededor del 15% de la producción total de petróleo de Estados Unidos y el 2% de la producción de gas natural. Según la BSEE, las pérdidas de producción debido al cierre de Rafael han ascendido hasta ahora a 1.120 millones de pies cúbicos de gas y alrededor de 2 millones de barriles de petróleo.

Ayer solo se detuvieron unos 310 millones de pies cúbicos de producción de gas, según las estimaciones de la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental (BSEE). Los trabajadores de producción de petróleo y gas fueron evacuados de aproximadamente el 10% de todas las plataformas de producción en la región.

Ayer, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el huracán Rafael "arrasará" el centro del Golfo de México durante algún tiempo, antes de virar hacia el sur y el suroeste en los días siguientes. Los futuros de Gas Natural abrieron a 2,75$ por mmbtu después del rollover; ahora han subido a cerca de 2,83$. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

