El precio del Gas natural supera los 4 dólares

El precio del gas natural ha subido más del 5%. Este aumento se atribuye a un marcado aumento del consumo de gas en los últimos días, y las previsiones indican que la ola de frío persistirá al menos durante las próximas dos semanas.

Ola de frío prolongada: los pronósticos de la NOAA predicen temperaturas por debajo de la media en los Estados Unidos continentales durante los próximos 6 a 10 días. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El consumo supera la media: el consumo de gas natural ha vuelto al rango de los últimos cinco años, pero sigue siendo significativamente superior a la media de los últimos cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Se espera una reducción de inventario: Se espera que la elevada demanda resulte en una reducción sustancial de inventarios durante la semana pasada, superando potencialmente los 200 bcf. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Factores que contribuyen al sentimiento alcista El repunte de los precios del gas natural estadounidense coincide con temperaturas más frías en Europa y una menor disponibilidad de gas tras la interrupción del tránsito de gas ruso a través de Ucrania hacia los países del sur de Europa. Los pronósticos de la NOAA predicen temperaturas por debajo de la media en los Estados Unidos continentales durante los próximos 6 a 10 días. Además, las recientes sanciones de la administración Biden a varias entidades rusas, incluidos los puertos de GNL, podrían impulsar aún más la demanda de exportaciones de GNL estadounidenses a Europa. Precio del Gas Natural El precio del gas natural abrió con una brecha significativa para comenzar la semana, impulsado por una fuerte demanda sostenida. El precio está probando actualmente el límite superior de un canal de tendencia ascendente, con un soporte potencial alrededor del nivel de $4/MMBTU. Se espera que una renovación del contrato esta semana reduzca el precio en aproximadamente 50-60 centavos debido a la fuerte contracción actual en el contrato de corto plazo. Los futuros del gas natural estadounidense han superado la marca de los 4 dólares por MMBTU, alcanzando un máximo de dos años en medio de un aumento de la demanda impulsado por las gélidas temperaturas en todo el país. Source: xStation5

