¡El precio del oro ya ha superado los 2730$!

Las tensiones en Oriente Medio impulsan los precios del oro a nuevos máximos históricos El precio del oro ha continuado su sólido repunte de la semana anterior, probando hoy el nivel de 2.732 dólares la onza. Desde el mínimo local de junio tras una consolidación inicial este año, el precio del oro ha subido casi un 20%. Estos beneficios se están produciendo a pesar del fortalecimiento del dólar en las últimas semanas. Los principales catalizadores del lado de la demanda siguen siendo las tensiones geopolíticas y la incertidumbre relacionadas con las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Además, las previsiones de los analistas a largo plazo siguen siendo positivas, lo que sugiere niveles incluso superiores a los actuales. Durante el fin de semana, un ataque con drones atribuido a Hezbollah tuvo como objetivo la residencia del Primer Ministro israelí. El dron detonó cerca de la propiedad, lo que aumentó los temores de una represalia israelí contra Irán. Sin embargo, hasta ahora no se ha materializado ninguna respuesta directa contra Irán. Israel ha optado en cambio por una serie de ataques con misiles en la Franja de Gaza y el Líbano. Se informa que los ataques libaneses estaban dirigidos a las instituciones financieras de Hezbollah. Según la CNN, más de 1.800 civiles libaneses han muerto desde la ofensiva inicial israelí contra Hezbollah en el Líbano. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio del Oro El precio del oro se negocia actualmente dentro de un canal ascendente, mientras que por debajo, una zona de amortiguación entre los promedios móviles de 50 y 100 días ha proporcionado soporte al metal precioso desde noviembre de 2023. Además, un nivel de 2770$ por onza coincide con un retroceso de Fibonacci del 200% de toda la mayor caída nominal, que ocurrió entre 2011 y 2016. Fuente: xStation5

