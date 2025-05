El precio del petróleo repunta

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) tiene un avance un 1,5% hasta los 58,19 dólares el martes, tras la caída del 2% del lunes, a su nivel más bajo desde febrero de 2021. Esta modesta recuperación se produce tras el regreso de los compradores chinos tras las vacaciones, aprovechando las oportunidades que ofrecen los bajos precios actuales.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El cambio de la OPEP+ provoca la caída en los precios del petróleo La OPEP+ sorprendió a los mercados al anunciar un aumento de 411.000 barriles diarios para junio, casi el triple de lo previsto, lo que marca su segundo mes consecutivo de aumentos acelerados de la producción. Este cambio estratégico, de defender los precios a inundar el mercado, ha provocado una caída del petróleo de más del 20% desde abril, cuando los anuncios arancelarios del presidente Trump agudizaron la preocupación por la economía mundial. Las previsiones se tornan bajistas Barclays redujo su previsión para el Brent en 2025 a 70 dólares por barril, mientras que Standard Chartered recortó su perspectiva en 16 dólares, hasta los 61 dólares. Goldman Sachs y JPMorgan también han rebajado sus expectativas ante el temor a una recesión. Alivio de verano para los conductores Patrick De Haan, de GasBuddy, predice que el precio promedio nacional de la gasolina en EE. UU. caerá por debajo de los 3 dólares por galón al concluir el mantenimiento de las refinerías, lo que podría aumentar el poder adquisitivo de los consumidores en decenas de miles de millones de dólares. Las grandes petroleras mantienen el rumbo A pesar de la turbulencia del mercado, las principales compañías petroleras mantienen sus estrategias de crecimiento: Exxon apunta a un aumento de producción del 7 % y Chevron a un crecimiento del 9 % en 2025. Precio del pretróleo El precio del petróleo WTI cotiza cerca de un mínimo previo que provocó una brusca reversión, seguida de la continuación de la tendencia bajista. Los alcistas necesitan superar los 64$ para ganar impulso, mientras que los bajistas probablemente vuelvan a probar los mínimos recientes. El RSI muestra una divergencia alcista oculta (formando un mínimo más alto mientras el precio forma un mínimo más bajo), y el MACD muestra un patrón similar. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en petróleo? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en petróleo de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de varios títulos que replican el comportamiento del petróleo como el OD7F.DE (euro) o el CRUD.UK (dólares). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a sectores como la producción o exploración de petróleo y gas. Entre ellos podrían destacar el SXEPEX.DE de compañías europeas o IOGP.UK principalmente de empresas americanas. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

