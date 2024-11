El preció del petróleo (WTI) cae por debajo de los 70 dólares

El precio del petróleo crudo WTI (OIL.WTI) ha caído por debajo de los 70 dólares por barril, después de que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) rebajara la calificación del huracán Rafael, que causó solo un 27% de la capacidad de producción del Golfo de México, a una tormenta tropical que probablemente no cause daños significativos a la producción de petróleo. Otra presión adicional sobre el petróleo es el regreso cada vez más generalizado del sentimiento pesimista en torno a la economía de China, donde el crecimiento de la inflación del IPC decepcionó, lo que indica un riesgo persistente de deflación; los precios al productor (IPP) en octubre cayeron un 2,9% interanual frente a las previsiones de un -2,5%.

donde el crecimiento de la inflación del IPC decepcionó, lo que indica un riesgo persistente de deflación; los precios al productor (IPP) en octubre cayeron un 2,9% interanual frente a las previsiones de un -2,5%. Es poco probable que el probable estímulo, valorado en alrededor de 1,4 billones de dólares, resulte en un cambio radical en la demanda de petróleo, ya que las importaciones de crudo siguen siendo bajas. Los analistas de ANZ Research creen que el mercado se centrará ahora en la reunión de diciembre del Politburó y la Conferencia Económica Central. Si la condición de la economía no ve una mejora significativa para entonces, tal vez se implementen medidas de estímulo más directas, mejorando el consumo.

Los analistas de ANZ Research creen que el mercado se centrará ahora en la reunión de diciembre del Politburó y la Conferencia Económica Central. Si la condición de la economía no ve una mejora significativa para entonces, tal vez se implementen medidas de estímulo más directas, mejorando el consumo. Pepperstone Group cree que el "equilibrio" del mercado es actualmente el nivel de 70 dólares por barril de WTI, y en estos niveles el petróleo "se siente cómodo". Por otro lado, aunque los datos macro de China no son alentadores, Vitol señaló que China sigue impulsando el crecimiento de la demanda mundial de petróleo gracias a la industria petroquímica, que se espera que "reemplace" al transporte como la principal fuente de crecimiento en los próximos años.

que se espera que "reemplace" al transporte como la principal fuente de crecimiento en los próximos años. Standard Chartered espera que la producción petrolera estadounidense no se acelere con Trump y se espera que sea moderada. Se espera que los posibles aranceles al mercado del acero (un componente importante en la infraestructura de perforación) y el cronograma para el desarrollo de tierras federales limiten cualquier aumento significativo de la producción estadounidense. Todos estos, sin embargo, son factores más de mediano plazo que el mercado petrolero no necesariamente valora hoy. Actualmente, el impulso del petróleo parece menos optimista; El mercado parece estar "descontando" parcialmente el escenario de un cese de los combates en Ucrania y, al menos a corto plazo, una desescalada gradual de los conflictos en Oriente Medio.

