El precio del petróleo (WTI) cae un 4%

Los ataques israelíes contra Irán durante el fin de semana se dirigieron únicamente a instalaciones militares, respetando las instalaciones petroleras, manteniendo así las operaciones petroleras iraníes y reduciendo las preocupaciones sobre los problemas de suministro de crudo. El precio del petróleo reaccionaron inmediatamente a la noticia. Al dirigirse los ataques únicamente a objetivos militares, se minimiza el riesgo de que las operaciones petroleras iraníes se vean significativamente afectadas. Esto reduce la incertidumbre en el mercado ya livia las preocupaciones sobre posibles escaseces de crudo. Ante esta noticia, el precio del petróleo cayeron drásticamente, registrando descensos de hasta un 5,5%, tras lo cual se inició un repunte técnico en los precios del crudo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Es probable que la volatilidad en el precio del petróleo continúe, ya que la situación en Medio Oriente sigue siendo tensa y cualquier cambio en la dinámica geopolítica puede desencadenar nuevas reacciones en el mercado. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en petróleo? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en petróleo de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de varios títulos que replican el comportamiento del petróleo como el OD7F.DE (euro) o el CRUD.UK (dólares). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a sectores como la producción o exploración de petróleo y gas. Entre ellos podrían destacar el SXEPEX.DE de compañías europeas o IOGP.UK principalmente de empresas americanas. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "