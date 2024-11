El precio del zinc se cotiza en sus niveles más altos desde mediados de octubre 📈

Los precios del zinc han subido casi un 2,5% hoy, borrando todas las ca铆das de noviembre y alcanzando los niveles m谩s altos desde mediados de octubre. Los inversores est谩n respondiendo con un aumento de las compras tras los informes del mayor aumento de los pedidos de retirada de inventarios de metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME) en nueve a帽os. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los futuros del zinc han subido a su nivel m谩s alto desde la formaci贸n de un patr贸n de doble techo en octubre. Fuente: xStation5 Los pedidos de retirada de zinc de los almacenes de la LME aumentaron a 57.350 toneladas hoy, lo que supone un aumento de 47.800 toneladas en un solo d铆a. Los informes de Bloomberg sugieren que la mayor demanda de zinc en Singapur es el principal impulsor de este fuerte aumento de las retiradas de existencias. Al mismo tiempo, la menor disponibilidad de metal en los almacenes de la LME est谩 creando presi贸n de oferta, lo que significa que hay menos zinc accesible para otros compradores. Esta escasez ha provocado un repunte significativo de los precios del zinc, revirtiendo las ca铆das observadas a finales de octubre. Si bien las existencias de zinc en los almacenes de la LME se recuperaron en 2024, en los 煤ltimos d铆as ha aumentado la incertidumbre entre los inversores. Los datos de la LME revelan que una sola entidad ha comprado m谩s de la mitad de las existencias de zinc disponibles, lo que a帽ade m谩s volatilidad al mercado. Los pedidos de retirada de zinc de los almacenes de la LME han aumentado hasta alcanzar sus niveles m谩s altos en nueve a帽os. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "