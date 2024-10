🗽El presidente de la Fed, Jerome Powell, comienza una conferencia de prensa (EN VIVO)

La Fed redujo las tasas de inter茅s en 50 puntos b谩sicos al 5 %. Estos son los aspectos m谩s destacados de la conferencia de prensa de Jerome Powell: 聽 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La confianza de la Fed sobre las condiciones a煤n favorables del mercado laboral y la ca铆da de la inflaci贸n est谩 creciendo. Sin embargo, la inflaci贸n ha disminuido notablemente, pero sigue por encima de nuestra meta.

Sin embargo, la inflaci贸n ha disminuido notablemente, pero sigue por encima de nuestra meta. El desempleo aument贸, pero todav铆a se encuentra en niveles bajos hist贸ricos; el mercado laboral no ejerce presi贸n sobre la inflaci贸n por ahora

La Fed puede mantener la fortaleza laboral con un ajuste de la pol铆tica, mientras que el gasto del consumidor se ha mantenido resistente.

Nuestra decisi贸n de hoy refleja una creciente confianza en que se puede mantener la fortaleza en el mercado laboral.

La econom铆a es fuerte en general y las expectativas de inflaci贸n est谩n bien ancladas (en niveles bajos) seg煤n las fuentes de la Fed y las encuestas de hogares

El riesgo a la baja para el mercado laboral aument贸, por lo que la Fed debe equilibrarlo con un recorte de tasas en consecuencia; reducir las tasas demasiado lentamente puede ser m谩s riesgoso para la econom铆a estadounidense

reducir las tasas demasiado lentamente puede ser m谩s riesgoso para la econom铆a estadounidense El mercado laboral no es una fuente de presiones inflacionarias elevadas y continu贸 enfri谩ndose, lo que ha sido un paso notable hacia abajo desde principios de este a帽o. El mercado laboral se ha enfriado desde un estado anterior sobrecalentado.

Las proyecciones de la Fed muestran que esperamos que el crecimiento del PIB se mantenga s贸lido. El banco decidir谩 sobre las tasas reuni贸n por reuni贸n "Nuestras proyecciones indican que no tenemos que apresurarnos" (con matices moderados que pueden sugerir que la Fed conf铆a en un aterrizaje suave). Powell agreg贸 tambi茅n que "nadie deber铆a mirar el d铆a de hoy y pensar que es un ritmo normal". Sin embargo, el presidente de la Fed coment贸 que el mercado laboral estadounidense est谩 en condiciones s贸lidas ahora y que la Fed quiere "mantenerlo as铆", lo que puede interpretarse como una se帽al de que Wall Street puede "contar" con la flexibilizaci贸n monetaria de la Fed si es necesario. Los indicadores sugieren que el mercado laboral est谩 menos ajustado ahora que justo antes de la pandemia

El riesgo de un aumento de la inflaci贸n est谩 disminuyendo, mientras que el riesgo de una ca铆da del mercado laboral est谩 aumentando.

No necesitamos ver una mayor relajaci贸n del mercado laboral para reducir la inflaci贸n al objetivo del 2%

Hubo un amplio apoyo a un recorte de 50 puntos b谩sicos hoy. Hubo una buena discusi贸n.

Ahora podemos ir m谩s r谩pido o m谩s lento, o hacer una pausa, en los recortes de tasas si es apropiado. Las proyecciones de la Fed son una proyecci贸n de referencia; las cosas reales que hacemos dependen de c贸mo evolucione la econom铆a. Si el mercado laboral se deteriora, podemos responder.

Si la econom铆a se mantiene s贸lida y la inflaci贸n persiste, podemos reducir la pol铆tica m谩s lentamente.

Powell mantiene una postura moderada y sugiere que se mantendr谩 un aterrizaje suave en la econom铆a despu茅s del ciclo de alzas de tasas. El par EUR-USD extiende beneficios ligeramente, sin embargo, el Nasdaq-100 detiene parte del impulso alcista inicial. El oro rompe a nuevos m谩ximos hist贸ricos y prueba el nivel de $ 2,600 por onza. Fuente: xStation5.

