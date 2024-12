El presidente Yoon levanta la ley marcial tras rechazo parlamentario en Corea del Sur

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, anunció el miércoles que levantaría la declaración de ley marcial impuesta apenas horas antes. Esta decisión responde a una votación del Parlamento, que rechazó de manera unánime el decreto en medio de una intensa crisis política que ha sacudido al país. Contexto y razones detrás de la declaración El presidente Yoon justificó la ley marcial como una medida para enfrentar a las “fuerzas antiestatales” entre sus opositores políticos. Sin embargo, esta decisión desató una rápida respuesta adversa tanto dentro como fuera del Parlamento: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rechazo parlamentario unánime : 190 legisladores votaron en contra del decreto, lo que obligó al presidente a revertir la medida, de acuerdo con las leyes surcoreanas.

: 190 legisladores votaron en contra del decreto, lo que obligó al presidente a revertir la medida, de acuerdo con las leyes surcoreanas. Presión de su propio partido : Miembros de la formación política del presidente también lo instaron a acatar la decisión parlamentaria.

: Miembros de la formación política del presidente también lo instaron a acatar la decisión parlamentaria. Manifestaciones ciudadanas: Multitudes se congregaron frente al Parlamento para protestar contra la medida, calificándola como una amenaza a los valores democráticos del país. Implicaciones internacionales y democráticas Corea del Sur, una democracia consolidada desde los años 1980 y aliado clave de Estados Unidos en Asia, se enfrenta a una de sus peores crisis políticas en décadas. Preocupación internacional : La decisión inicial de imponer la ley marcial generó alarma entre los aliados de Corea del Sur, que consideran al país un bastión de estabilidad en la región.

: La decisión inicial de imponer la ley marcial generó alarma entre los aliados de Corea del Sur, que consideran al país un bastión de estabilidad en la región. Tensiones políticas internas: Este episodio evidencia la creciente polarización política y los desafíos de gobernabilidad en una de las economías más importantes de Asia. El levantamiento de la ley marcial reduce, por ahora, las tensiones inmediatas, pero el manejo de esta crisis podría tener repercusiones duraderas sobre la estabilidad política del gobierno de Yoon. EWY.US | MSCI South Korea ( D1 ) Fuente: xStation5Fuente: xStation 5

