El real brasileño se deprecia ante caída en las ventas minoristas y tensiones comerciales

El real brasileño es la divisa con peor desempeño en la sesión, con una depreciación del 0,7% frente al dólar, cotizando en torno a 5,79 por USD. La caída se produce en un contexto de debilidad en las ventas minoristas, preocupación por el enfriamiento de la economía local y nuevas tensiones comerciales derivadas de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Ventas minoristas decepcionan y reflejan menor dinamismo del consumo Las ventas minoristas en Brasil cayeron 0,1% en diciembre respecto al mes anterior, encadenando su segundo mes en negativo tras la caída revisada de 0,2% en noviembre. Los datos fueron peores a las estimaciones del mercado, que esperaban un crecimiento nulo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los sectores con mayores caídas se destacan: Equipos de oficina, computadoras y comunicación (-5%) Productos farmacéuticos y perfumería (-3,3%) Combustibles y lubricantes (-3,1%) Textiles, calzado y vestimenta (-1,7%) Hipermercados, supermercados y alimentos (-0,4%)

A nivel interanual, las ventas crecieron 2% en diciembre, por debajo del 5,2% de noviembre y de las expectativas de 3,5%, lo que evidencia una marcada desaceleración en la demanda de los consumidores. No obstante, en el acumulado del año, el comercio minorista creció 4,7% en 2024, su mayor avance desde 2012. Factores externos: guerra comercial y expectativas de tasas de interés A la presión interna por el enfriamiento del consumo se suma el impacto de nuevas tensiones comerciales. La reciente decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio ha avivado los temores de una guerra comercial y podría afectar el superávit comercial brasileño, especialmente en sectores clave como el minero, que depende de la demanda externa. Por otro lado, las últimas cifras de inflación refuerzan las expectativas de un nuevo ajuste monetario por parte del Banco Central de Brasil. Aunque la inflación anual se moderó a 4,56% en enero desde 4,83% en diciembre, sigue por encima del umbral de tolerancia del 4,5%, lo que mantiene la expectativa de un alza de tasas de 100 puntos básicos en marzo. En este escenario, la moneda brasileña enfrenta presiones a la baja tanto por factores internos como externos, lo que ha llevado al mercado a revaluar sus perspectivas sobre el desempeño económico del país en los próximos meses.



Fuente: xStation5.

