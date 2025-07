El real brasileño se desploma tras aranceles de EE. UU.

El real brasileño (USDBRL) cae cerca de un 1 % intradía y se convierte en la divisa emergente con peor desempeño del día, cotizando en torno a los 5.53 por dólar, luego de haber tocado máximos de 5.62 tras la apertura. Este movimiento responde principalmente al impacto negativo de los aranceles del 50 % impuestos por EE. UU. a las importaciones brasileñas, que han generado un retroceso generalizado en activos financieros del país. La medida fue anunciada por el presidente Donald Trump como una respuesta política al proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente acusado por intento de golpe de Estado. El argumento oficial combina consideraciones geopolíticas y de seguridad nacional, a pesar de que Brasil mantiene un superávit comercial con Estados Unidos. El nuevo arancel cuadruplica el nivel anterior del 10 %, y amenaza con afectar seriamente el flujo de divisas por exportaciones clave como soja, energía, acero, maquinaria, aviones y productos agrícolas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este giro proteccionista genera incertidumbre en torno a la entrada de capitales y la sostenibilidad de sectores que han sido fundamentales para la economía brasileña. Además, frena el impulso que había llevado al real a apreciarse más del 12 % en lo que va del año, impulsado por el atractivo del carry trade tras la subida de la tasa Selic al 15 %, una de las tasas reales más altas del mundo. Inflación persiste por encima del techo del Banco Central A nivel macroeconómico, los datos de inflación publicados hoy refuerzan el tono restrictivo de la política monetaria. La inflación anual subió a 5.35 % en junio, desde 5.32 % en mayo, encadenando nueve meses consecutivos por encima del objetivo del 4.5 %. La presión de precios fue liderada por los sectores de transporte, vivienda y comunicación, mientras que se moderaron alimentos y salud. En términos mensuales, los precios aumentaron 0.24 %, levemente por debajo del 0.26 % registrado en mayo. Cabe destacar el impacto del recargo tarifario de electricidad (Bandeira Vermelha nível 1), que sumó 4.46 BRL por cada 100 kWh consumidos, lo que impulsó el rubro de energía residencial (+2.96 %). Análisis técnico USDBRL El gráfico de 15 minutos del USDBRL muestra un breakaway gap alcista que rompió una estructura bajista de mediano plazo, con una apertura por encima de la media de 200 períodos y del canal descendente trazado previamente. Sin embargo, el impulso se agotó en la zona de 5.6200, generando una rápida reversión técnica hacia el soporte clave entre 5.5345 y 5.5450, donde coincide la media de 200 y un nivel previo de consolidación. El índice RSI llegó momentáneamente a niveles de sobrecompra, lo que confirma la señal de agotamiento alcista. Mientras tanto, el precio se mantiene técnicamente en una fase de corrección, y una consolidación por debajo de 5.5300 podría abrir espacio para un nuevo tramo bajista. Fuente: xStation5. _________

