El real brasileño se mantiene por encima de los 6 reales por dólar en un contexto de incertidumbre fiscal

El dólar continúa ganando terreno frente al real brasileño en la jornada de hoy, con una apreciación superior al 1%, lo mantiene al tipo de cambio por encima de los 6 reales por dólar. Este repunte se produce tras un máximo intradía de 6.10 y refleja la persistente presión sobre la moneda brasileña en un entorno marcado por desafíos fiscales internos y factores externos desfavorables. Factores internos: desafíos fiscales y políticas económicas El debilitamiento del real se da en medio de crecientes preocupaciones fiscales: El gobierno anunció un recorte de gastos de USD 12 mil millones como parte de su nuevo plan fiscal, pero no cumplió con las expectativas del mercado.

La exención del impuesto sobre la renta para salarios inferiores a BRL 5,000 mensuales ha amplificado las dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. Adicionalmente, los datos publicados hoy sobre el déficit fiscal acentuaron el pesimismo: Déficit nominal de BRL 74.7 mil millones en octubre 2024, un aumento respecto a los BRL 47.1 mil millones del año anterior.

en los tres meses hasta octubre, su nivel más bajo registrado, en línea con las expectativas. La cantidad de empleados alcanzó un récord de 103.6 millones, mientras que los ingresos regulares crecieron un 3.9% interanual, situándose en BRL 3,255. Aunque el fortalecimiento del mercado laboral respalda una política monetaria más restrictiva, persisten incertidumbres sobre el rumbo que tomará el nuevo comité de política monetaria en 2025, que podría adoptar una postura más laxa (dovish). Perspectivas El panorama para el real brasileño sigue condicionado por factores de riesgo tanto internos como externos. Mientras los desafíos fiscales limitan la confianza de los inversores, la debilidad del entorno global, especialmente en el comercio de materias primas, añade presión. Aunque el mercado laboral muestra signos positivos, las tensiones en la política monetaria y fiscal mantienen la volatilidad como un factor predominante. Fuente: xStation5. El USDBRL mostró un fuerte impulso alcista, alcanzando los 6.0766 antes de retroceder ligeramente hacia los 6.0405, con soporte inmediato en 6.0057, que coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci del 161.8%. El movimiento está respaldado por medias móviles ascendentes y un ADX elevado que refleja tendencia fuerte, aunque el RSI indica sobrecompra y posible agotamiento en el corto plazo. Si el precio rompe nuevamente por encima de los 6.0766, podría buscar la extensión hacia 6.1861. En cambio, una ruptura por debajo de los 6.0057 llevaría el precio hacia el soporte en 5.9414, lo que señalaría una corrección más profunda.

