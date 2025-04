El riesgo político vuelve a marcar el pulso del mercado: huida de activos de riesgo y advertencias desde Bruselas

Flujos masivos de salida reflejan un cambio profundo en la percepción del riesgo Esta semana, el mensaje del mercado fue contundente: la política se ha reinsertado con fuerza como factor clave de riesgo. La advertencia lanzada por Ursula von der Leyen desde Bruselas —alertando sobre posibles represalias al sector de servicios si EE. UU. no retira sus amenazas arancelarias— actuó como catalizador. La respuesta de los inversores estadounidenses fue inmediata y decidida: abandonar posiciones en activos con exposición al riesgo. En tan solo siete días, se retiraron más de 9.600 millones de dólares de fondos de bonos de alto rendimiento y 6.500 millones de fondos de préstamos apalancados. No se trata de simples movimientos tácticos, sino de una salida masiva que refleja un cambio en el sentimiento de mercado. En efecto, los bonos basura no reaccionan a declaraciones políticas: reaccionan a las perspectivas de crecimiento. Y ahora, con la amenaza de aranceles del 10 % universales y del 145 % específicamente sobre China, ese crecimiento se percibe cada vez más comprometido. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dos narrativas en tensión: técnica versus fundamental La situación actual exhibe una dicotomía interesante: Por un lado, un repunte técnico en las bolsas gracias a la pausa temporal en la imposición de nuevos aranceles.

Por otro, un flujo constante hacia activos de bajo riesgo y corta duración, que revela una percepción más profunda de fragilidad estructural. El mercado no está reaccionando a los titulares del momento, sino anticipando consecuencias más duraderas. Cuando los spreads del high yield pasan de 2,9 % a 4,4 % en solo tres meses, lo que se está descontando no es una mera corrección técnica, sino una recaída en la confianza macroeconómica. Bruselas redefine su estrategia comercial La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfrió las represalias inmediatas, pero lanzó una advertencia clara: si no hay acuerdo con EE. UU., el próximo blanco serán los servicios digitales. "Meta, Google, Facebook... no hace falta decir más", reza el mensaje implícito. Pero lo más revelador fue su declaración de que "la guerra comercial ha provocado un punto de inflexión total en el comercio global". Esa afirmación marca un quiebre conceptual: la Comisión Europea ya no confía en el orden comercial anterior y está activamente buscando nuevas alianzas, negociando con países del sudeste asiático, Emiratos Árabes Unidos y otros actores dispuestos a escuchar. La estrategia es clara: diversificación frente a un posible colapso del sistema actual. Señales clave desde los mercados financieros Cuando los flujos superan en relevancia a los fundamentales, es momento de reevaluar. Los movimientos recientes revelan un cambio de paradigma en curso: Rotación hacia deuda corta y protegida : ETFs vinculados a inflación, letras del Tesoro y productos de duración ultracorta están captando la mayor parte del capital que huye del riesgo.

Short selectivo en high yield : Identificar emisiones vulnerables a un shock de crecimiento —como consumo cíclico, energía con alto apalancamiento o small caps— puede ofrecer oportunidades tácticas.

Curva de tipos invertida con sesgo defensivo : Si la Fed se ve obligada a intervenir, el tramo corto podría ajustarse rápidamente.

Seguimiento estrecho de spreads de crédito frente a swaps: Un repunte súbito suele anticipar intervenciones de liquidez o crisis de confianza. Ignorar esa señal puede ser costoso. ¿Qué viene? El escenario base contempla una posible pausa de Trump, una Fed menos agresiva y una Europa con mayor margen diplomático. Sin embargo, la lógica estructural ha cambiado: lo que antes eran medidas comerciales puntuales, ahora son instrumentos estratégicos. Cuando los gobiernos convierten los mercados en herramientas de presión política, la respuesta de los inversores ya no es técnica, sino existencial. Es un mercado para entender los miedos. Y operar con ellos en mente.

Porque si los capitales están saliendo de la deuda más rentable, no es por pánico, sino por visión de riesgo futuro. Están viendo algo que aún no ha pasado... pero que podría pasar. ---- Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "