Trump exige recortes de tasas mientras la inflación se modera y los rendimientos caen 📉

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.鈥疷U. registran hoy su cuarta sesi贸n consecutiva de ca铆das, borrando las alzas de comienzos de junio y poniendo a prueba sus niveles m谩s bajos desde principios de mayo. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 a帽os cae hoy en torno al 4,36鈥%, perforando el umbral del 4,4鈥%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los rendimientos de los bonos se mantienen en niveles elevados (desde principios de junio, los rendimientos a 10 a帽os se han mantenido por encima de su media m贸vil de 100 sesiones), lo que podr铆a haber representado una valoraci贸n atractiva para los inversores en deuda. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Varios factores est谩n impulsando el repunte en los precios de los bonos del Tesoro de EE.鈥疷U., aunque estas influencias a煤n no son lo suficientemente s贸lidas como para provocar movimientos bruscos. Principalmente, esta semana la lectura de inflaci贸n fue inferior a lo previsto, debilitando en cierta medida el escenario reciente de un fortalecimiento de la inflaci贸n vinculado a los aranceles propuestos por el presidente Trump. Aunque el efecto m谩s claro de los aranceles sobre los precios probablemente se manifieste en los pr贸ximos meses, los datos actuales pueden interpretarse como un anticipo. En este contexto, se sugiere un impacto inflacionario levemente m谩s d茅bil que el previsto, lo cual podr铆a reforzar otro argumento para que la Reserva Federal contin煤e con recortes adicionales de tasas de inter茅s. Como resultado, Donald Trump ha vuelto a criticar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por mantener los tipos de inter茅s. Seg煤n el expresidente, un recorte de dos puntos porcentuales podr铆a ahorrarle al gobierno estadounidense 600.000 millones de d贸lares anuales en pagos de intereses, una suma considerable que, seg煤n 茅l, ayudar铆a a cumplir con su promesa de reducir la deuda nacional. El resurgimiento de las presiones impulsadas por Trump proviene de los 煤ltimos dos d铆as de lecturas de inflaci贸n inferiores a lo esperado. Hasta ahora, la din谩mica de precios no ha mostrado se帽ales de presiones alcistas provocadas por los diversos miembros de la Fed o por cambios en la pol铆tica comercial de EE.鈥疷U. Aunque tanto el IPC como el IPP siguen por encima del objetivo del 2鈥%, los inversores ya est谩n aumentando sus apuestas por una pol铆tica monetaria m谩s laxa en EE.鈥疷U., como se refleja en la reciente ca铆da de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Las expectativas de recortes tambi茅n son visibles en el mercado monetario, donde las probabilidades de una reducci贸n de tasas en septiembre se sit煤an actualmente en 70鈥%, frente al 69鈥% de la semana pasada. Otro factor que impulsa al alza los precios de los bonos es el creciente inter茅s por activos 鈥渞efugio鈥. Las tensiones en Oriente Medio y el anuncio de EE.鈥疷U. sobre la retirada parcial de personal de la embajada en Irak, debido a un 鈥渕ayor riesgo en la regi贸n鈥, est谩n alimentando las preocupaciones de los inversores. En estos contextos, el capital tiende a buscar alternativas m谩s seguras frente a activos vol谩tiles. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "