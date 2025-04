El S&P 500 registra un alza ante el aumento de expectativas por un acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE.📌

Los mercados experimentaron un leve repunte tras los comentarios optimistas del presidente Trump sobre el comercio, lo que ofreci贸 cierto alivio en medio de la persistente incertidumbre global, especialmente en relaci贸n con las tensiones entre EE.鈥疷U. y China, los aranceles de la UE y la volatilidad del sector tecnol贸gico. Trump expres贸 confianza en lograr un acuerdo comercial con la Uni贸n Europea, afirmando que las negociaciones avanzan positivamente y que pronto podr铆a haber un anuncio. Tambi茅n se帽al贸 que es probable alcanzar un s贸lido acuerdo con China y que las negociaciones con Jap贸n avanzan de manera satisfactoria, seg煤n declaraciones del secretario del Tesoro, Bessent, y otras fuentes de la Casa Blanca. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Durante una visita a la Casa Blanca, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, manifest贸 su confianza en alcanzar un acuerdo entre EE.鈥疷U. y la UE, y propuso organizar una reuni贸n con l铆deres europeos en Italia para impulsar las conversaciones. Tras estos acontecimientos, el S&P 500 registr贸 un alza hasta los 5.335 puntos y el Nasdaq 100 se volvi贸 positivo con una subida del 0,30鈥%. Los mercados recibieron con optimismo este impulso diplom谩tico como un posible factor estabilizador ante las actuales incertidumbres del comercio global.

Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "