El S&P500 recupera todo el terreno perdido

Los índices estadounidenses casi han recuperado por completo las pérdidas provocadas por el inicio de la guerra comercial de Donald Trump. Incluso los recientes avances en las negociaciones comerciales, a pesar de la falta de acuerdos definitivos, fueron suficientes para mejorar la confianza de los inversores e impulsar los precios de las acciones. Ayer, un catalizador adicional provino del acuerdo histórico entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que implica inversiones multimillonarias en el sector de la inteligencia artificial y la compra de tecnología a Nvidia y AMD. Esta noticia mejoró significativamente la confianza del mercado y contribuyó a un fuerte repunte en el sector tecnológico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El S&P500 se acerca a máximos Como era de esperar, el repunte más fuerte se da entre las llamadas "7 Magníficas": Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft y Tesla. Tras una profunda corrección previa, estas empresas impulsan ahora el alza de todo el índice S&P500. También cabe destacar que el resto de las empresas del S&P500 muestran signos de recuperación, y que el índice, excluyendo las siete mencionadas, cotiza cerca de máximos históricos, aunque el ritmo de alza en este grupo es notablemente más lento, como se muestra en el gráfico. Cotización del S&P500 Desde una perspectiva técnica, el S&P500 ha superado niveles de resistencia clave y ha regresado a una zona de consolidación cerca de máximos históricos. Los niveles clave ahora son 5.900 y 6.000 puntos. Para que el repunte continúe sobre una base fundamental, el mercado necesita más catalizadores, como el acuerdo de ayer con Arabia Saudita. Trump ha insinuado posibles acuerdos similares con otros países, como los Emiratos Árabes Unidos, aunque por ahora, no hay nada definitivo. Los niveles clave ahora son 5.900 y 6.000 puntos. Para que el repunte continúe sobre una base fundamental, el mercado necesita más catalizadores, como el acuerdo de ayer con Arabia Saudita. Trump ha insinuado posibles acuerdos similares con otros países, como los Emiratos Árabes Unidos, aunque por ahora, no hay nada definitivo.

