¿Quiénes son las Siete Magníficas?

Tiempo de lectura: 7 minute(s)

Image Source: Adobe Stock Photos

Las Siete Magníficas es un término con el que se hace referencia a siete gigantes tecnológicos estadounidenses: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla. Estas empresas se caracterizan por ocupar una posición de liderazgo dentro del mercado y por apostar por la innovación. En este artículo, te contamos qué ofrecen a los inversores.

Las Siete Magníficas no es solo una antigua película western. En el ámbito de las inversiones, es un término que ha ganado gran importancia últimamente y que engloba a un selecto grupo de empresas tecnológicas que lideran el mercado mundial. Estas compañías no solo destacan por su capitalización bursátil, sino también por su capacidad de innovación y su influencia en la economía de todo el planeta. En este artículo, desvelamos qué significa el concepto, cuáles son estas empresas y para qué perfiles es aconsejable invertir en ellas. ¿Qué significa el término "Siete Magníficas"? Las "Siete Magníficas" es un término que se utiliza para agrupar a siete gigantes tecnológicos estadounidenses que actualmente dominan el panorama económico y bursátil. Acuñado por Michael Hartnett, analista de Bank of America, este concepto supone una evolución del término FANG, un acrónimo acuñado en 2013 por el presentador de la CNBC Jim Cramer para describir a las cuatro empresas que, por entonces, dominaban el mercado: Facebook, Amazon, Netflix y Google (Alphabet). Este primer concepto evolucionó en 2017 a FAANG, con la inclusión de Apple, y en los últimos años ha ido perdiendo cierta relevancia en los mercados financieros en favor del término ‘Siete Magníficas’, que incluye a dos compañías adicionales que han ganado enorme popularidad recientemente: Tesla y Nvidia. Estas siete compañías se caracterizan por tener un enorme peso en uno de los índices más destacados del mundo: el S&P 500, el selectivo que recoge a las 500 empresas cotizadas de mayor capitalización de Estados Unidos. Aproximadamente, se calcula que representan cerca del 30% del valor total del índice, una cifra que pone de manifiesto la importancia que estas compañías tienen en el entorno financiero. Entre sus rasgos comunes, destacan: Su liderazgo en innovación.

Su significativa capitalización de mercado.

Su capacidad para influir en tendencias globales. Además de congregar buena parte del valor del S&P 500, las Siete Magníficas también han impulsado el crecimiento de otros índices. Empresas que forman parte de las Siete Magníficas Por su posición de liderazgo dentro del mercado, las Siete Magníficas se han convertido en activos de enorme interés para los inversores. Estas compañías pueden ofrecer múltiples ventajas para los usuarios, aunque antes de invertir en ellas es imprescindible conocerlas y tener claros cuáles son nuestros objetivos y nivel de tolerancia al riesgo. Apple Apple (APPL.US) tiene un modelo de negocio basado en la integración de hardware, software y servicios, con el que ha creado un ecosistema cerrado y muy rentable. La empresa, considerada como la compañía más valiosa del mundo, ha mostrado una sólida capacidad para generar ingresos y mantener altos márgenes de beneficio. Además, su enfoque en la innovación y la experiencia del usuario ha fomentado una base leal de clientes. Para inversores: Apple representa una opción de inversión estable con un historial de crecimiento constante y una política de dividendos atractiva. Microsoft Microsoft (MSFT.US) es una de las empresas tecnológicas más consolidadas, con una amplia gama de productos y servicios que abarcan desde sistemas operativos hasta soluciones en la nube. Bajo el liderazgo de Satya Nadella, la compañía creada por Bill Gates y Paul Allen ha experimentado una transformación, enfocándose en la computación en la nube y la inteligencia artificial. Su plataforma Azure ha sido un motor de crecimiento, posicionándola como un competidor en el espacio de la nube. Para inversores: Microsoft ofrece una combinación de estabilidad y crecimiento, respaldada por su diversificación y capacidad de adaptación a las tendencias tecnológicas emergentes. Alphabet Alphabet (GOOGL.US) es la empresa matriz de Google y otras subsidiarias. Su principal fuente de ingresos es la publicidad online, gracias al dominio de su motor de búsqueda y plataformas como YouTube, aunque también invierte en una variedad de proyectos innovadores, desde vehículos autónomos hasta soluciones de salud. Para inversores: su capacidad para generar ingresos notables y diversificar sus inversiones la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan exposición al sector tecnológico y a iniciativas de vanguardia. Amazon Amazon (AMZN.US) comenzó su andadura empresarial en la década de los 90, vendiendo libros por Internet, y actualmente se ha convertido en un gigante del comercio electrónico y los servicios en la nube. Su plataforma AWS es líder en servicios de infraestructura on cloud, mientras que su negocio de comercio electrónico continúa creciendo y diversificándose, ofreciendo una amplísima gama de productos. La compañía, además, no es ajena a las nuevas tendencias, y en los últimos años se ha adentrado en áreas como la inteligencia artificial, la logística y el entretenimiento. Para inversores: Amazon es una oportunidad para invertir en una empresa con varias líneas de negocio y un historial de innovación y expansión constante. Nvidia Nvidia (NVDA.US) es conocida por sus unidades de procesamiento gráfico (GPU). Inicialmente, estos chips se utilizaron en aplicaciones de videojuegos, pero ahora son fundamentales en áreas como la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento, dos sectores que han impulsado enormemente el negocio de Nvidia y su posición dentro del mercado global, donde en 2024 llegó, incluso, a arrebatarle brevemente el título como compañía más valiosa del mundo a Apple. Para inversores: Nvidia ofrece exposición a sectores de rápido crecimiento y una posición de liderazgo en tecnología avanzada. Meta Platforms Meta Platforms (META.US) es la empresa detrás de algunas de las redes sociales más grandes del mundo: Facebook, Instagram y WhatsApp. Más allá del negocio de las redes, la compañía ha llevado a cabo inversiones en nuevas tecnologías, como el metaverso o la inteligencia artificial. Además, también genera ingresos significativos a través de la publicidad en sus plataformas sociales. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Para inversores: Meta representa una combinación de un negocio publicitario sólido y una apuesta por futuras tendencias en interacción digital. Tesla Tesla (TSLA.US) es conocida por sus vehículos eléctricos y su fomento de la energía sostenible. Bajo el liderazgo de Elon Musk, la compañía ha revolucionado la industria automotriz y ha fijado nuevos estándares en tecnología de baterías y conducción autónoma. Además de los automóviles, Tesla está involucrada en proyectos de almacenamiento de energía y generación solar. Para inversores: Tesla ofrece exposición a la transición hacia la energía limpia y la innovación en movilidad, aunque con una volatilidad considerable en su valoración. ¿Vale la pena invertir en las Siete Magníficas? Las Siete Magníficas son empresas muy interesantes que ofrecen tanto oportunidades como desafíos para los inversores. Por ello, antes de invertir en ellas, es importante tener claro cuáles son las ventajas y desventajas que ofrecen. Ventajas Liderazgo en innovación . Están a la vanguardia de la tecnología y la innovación. Esto les hace mantenerse competitivas y, a la vez, explorar nuevas oportunidades de mercado.

. Están a la vanguardia de la tecnología y la innovación. Esto les hace mantenerse competitivas y, a la vez, explorar nuevas oportunidades de mercado. Dominio del mercado . Poseen ventajas competitivas muy útiles, como redes de usuarios consolidadas, economías de escala y acceso a capital.

. Poseen ventajas competitivas muy útiles, como redes de usuarios consolidadas, economías de escala y acceso a capital. Diversificación dentro del sector tecnológico . Aunque pertenecen a la misma categoría general, sus modelos de negocio abarcan diferentes segmentos.

. Aunque pertenecen a la misma categoría general, sus modelos de negocio abarcan diferentes segmentos. Sólidos resultados financieros . Generan altos ingresos, mantienen márgenes de beneficio elevados y sus balances son sólidos. Por eso, son muy resistentes a posibles ​​crisis económicas.

. Generan altos ingresos, mantienen márgenes de beneficio elevados y sus balances son sólidos. Por eso, son muy resistentes a posibles ​​crisis económicas. Tendencias globales favorables. Factores como la digitalización, el auge de la inteligencia artificial y la transición energética les benefician. Desventajas Valoraciones elevadas . La mayoría cotizan con múltiplos de precio sobre beneficios (PER) muy elevados. Algo que podría limitar su potencial de revalorización a corto plazo.

. La mayoría cotizan con múltiplos de precio sobre beneficios (PER) muy elevados. Algo que podría limitar su potencial de revalorización a corto plazo. Riesgo de regulación . Dado su tamaño e influencia, se enfrentan a un escrutinio legal cada vez mayor en mercados clave como Estados Unidos y la Unión Europea.

. Dado su tamaño e influencia, se enfrentan a un escrutinio legal cada vez mayor en mercados clave como Estados Unidos y la Unión Europea. Dependencia de ciclos económicos . Aunque suelen ser resilientes, no están exentas de los efectos de las crisis o las fluctuaciones del mercado.

. Aunque suelen ser resilientes, no están exentas de los efectos de las crisis o las fluctuaciones del mercado. Concentración del mercado. Al representar una parte tan grande del S&P 500 y otros índices, su desempeño puede afectar a todos los mercados financieros, aumentando la volatilidad. Las Siete Magníficas son motores del crecimiento económico y bursátil. No obstante, su alto peso en los índices, las valoraciones elevadas y la incertidumbre legal obligan a analizar cada una en particular antes de invertir. Con una visión de largo plazo, son una inversión sólida dentro de una cartera bien diversificada. En cambio, aquellos con menor tolerancia al riesgo, deberían evaluar otras estrategias o diversificar. Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 700 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

