Los aranceles recíprocos publicados en Estados Unidos, son sin duda, un shock para el sistema comercial global, pero no tiene por qué resultar en una crisis sistémica. En la guerra comercial original de Trump, importaba quiénes eran tus amigos. Esta vez no, y hay sectores y activos que pueden verse más beneficiados o perjudicados que otros. ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de los aranceles de Trump? Ganadores de los aranceles de Trump La clave para navegar en mercados volátiles es la diversificación y la alineación de estrategias con los objetivos individuales y la tolerancia al riesgo. En tiempos turbulentos como el actual, la cautela y la flexibilidad son los mejores aliados del inversor. Aun así, hay ciertos sectores y activos que pueden verse beneficiados por los aranceles de Trump: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Renta fija de gobierno: Por primera vez desde 2020, la correlación trimestral entre la renta fija y la renta variable estadounidense fue negativa en los tres primeros meses de 2025. Nos parece un activo atractivo para diversificar las carteras de inversión, mientras continúa la incertidumbre. Sin embargo, hay que tener en cuenta el tipo de cambio y la debilidad del dólar nos genera desconfianza, por lo que preferimos en estas circunstancias los bonos europeos de gobierno. Otro factor que debería ayudar a ver una caída en la rentabilidad de los bonos es la esperanza de nuevos recortes de tipos por parte del BCE que ayuden a compensar el golpe en el crecimiento económico que el arancel del 20% de EEUU generará en la región. Oro: El activo refugio por excelencia tiene todos los catalizadores para continuar su escalada. La incertidumbre sigue aumentando, la demanda sube principalmente gracias a los bancos centrales, y el mercado empieza a descontar un escenario de estanflación, que beneficia al oro sobre el resto de activos. La debilidad del dólar, y la caída en la rentabilidad de los bonos, hace que el oro que no paga intereses también genere un mayor interés por parte de los inversores. Sector salud: Por ahora, los productos farmacéuticos quedarán a salvo de los aranceles que les imponen a los principales socios comerciales de Estados Unidos, una pequeña victoria para las compañías farmacéuticas que han estado presionando para obtener una exención de los gravámenes. La industria farmacéutica también podrían beneficiarse por su carácter defensivo, el crecimiento de ingresos esperados, el cambio demográfico o la inteligencia artificial. De hecho en EEUU, es el sector que más ha mejorado los beneficios esperados para la presentación de resultados del primer trimestre del año. Utilities: Al igual que ocurre con el sector salud, las utilities son compañías con altos dividendos que pueden aprovechar la caída en la rentabilidad de los bonos y que gracias a su carácter defensivo permiten a los inversores capear la volatilidad de los mercados. Sus altos niveles de endeudamiento que se beneficia de una caída en los intereses y su poca dependencia al comercio mundial que se encuentra en entredicho, son otros argumentos positivos. En el caso concreto de Europa, además, no descartamos que suban los precios del gas, dado que en estos momentos los inventarios se encuentran en niveles históricamente bajos, y la dependecia histórica de Rusia o los aranceles que se pueden imponer a EEUU podría impulsar su precio. Bitcoin: Si bien el panorama inmediato sigue siendo incierto, la posibilidad de que las criptomonedas y, concretamente, el Bitcoin surjan como una protección contra la fragmentación del sistema financiero global ofrece un atisbo de esperanza. Es más, creemos que a largo plazo puede ser un activo beneficiado de los aranceles actuales, ya que podrían erosionar el dominio del dólar estadounidense en el comercio global, y a medida que los países y bancos centrales buscan alternativas para incorporar en sus reservas y para el uso de las transacciones en dólares, activos como las criptomonedas podrían cobrar impulso Reino Unido: Es probable que el Reino Unido sea el principal beneficiado con estos anuncios sobre los aranceles, ya que solo enfrenta la mitad de los aranceles de la UE e incluso podría convertirse en el país de referencia para redireccionar las cadenas de suministro si el gobierno británico logra negociar importantes descuentos a los aranceles estadounidenses. De hecho estamos viendo en este arranque de día, que está siendo el mejor selectivo de la región. Suiza: El país alpino destaca en Europa por su tranquilidad y su seguridad. A pesar de haber sufrido unos aranceles del 31% por parte de la administración Trump, el índice del país se compone fundamentalmente de empresas del sector salud o de consumo básico. El franco es uno de los activos considerados refugio que mejor comportamiento está generando en el día de hoy, lo cual beneficia a aquellos inversores que inviertan en el país con otras divisas. Además, los tipos de interés negativos han vuelto a aparecer en el país, lo que generará una mayor inversión en renta variable. Perdedores de los aranceles de Trump Igual que hay industrias y activos que pueden beneficiarse de los aranceles de Trump, también hay otros muchos que se verán afectados por estas tarifas a las importaciones estadounidenses. Entre los perdedores de los aranceles de Trump, se encuentran: EEUU: El país se acerca a una desaceleración económica y a la desconfianza de los inversores. Los datos macroeconómicos podrían empeorar debido a los aranceles, mientras la inflación podría dispararse en contra de lo justificado por Jerome Powell. Entre las mayores víctimas en EEUU encontramos a las empresas más expuestas y que se abastecen de gran parte de sus productos en Asia, como Apple y algunas empresas de los Siete Magníficos, o Nike, que fabrica muchas de sus zapatillas en Vietnam. Además las tecnológicas en general se encuentran en el punto de mira de Europa como respuesta a los aranceles de Trump. Alemania: Más del 20% de las exportaciones de la Unión Europea se destinan a Estados Unidos. Los países de la UE más afectados serán Alemania, que es la principal exportadora. Durante años, el índice ha subido por la debilidad del euro debido a la gran diversificación de las compañías del índice, o la diferente composición entre la economía y el selectivo. Sin embargo, un país tan dependiente del comercio exterior como la economía germana podría sufrir las consecuencias de los aranceles de Trump más que el resto de la región. Asia: Ha sido la región más golpeada por los aranceles de Trump. No sólo destaca China que ha acumulado un arancel del 34% que se suma al 20% previo, países como Tailandia, Malasia o especialmente Vietnam van a sufrir fuertes aranceles. Especialmente llamativo es el de este último país que enfrenta un arancel del 46% y su economía es la más dependiente de todas ellas a las exportaciones en suelo americano. Petróleo: Los aranceles de Trump van a golpear el crecimiento económico mundial, lo cual debería tener como consecuencia un menor consumo de materias primas, a pesar de la debilidad del dólar. El precio del petróleo se enfrenta a una encrucijada, por un lado EEUU quiere incrementar la oferta mientras que por el otro, la demanda debería resentirse, lo cual penalizará ampliamente su precio coincidiendo con una época en la que estacionalmente es la de menor consumo.





