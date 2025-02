El San Valentín más caro de la historia

Como otras festividades, el día de San Valentín es un momento para hacer regalos a los seres queridos. Sin embargo, si hace tiempo que no compras chocolate, un colgante de oro o invitas a alguien a tomar un café, los precios de estos productos y servicios pueden sorprenderte mucho. Los precios de los productos necesarios para preparar todos estos regalos están alcanzando picos históricos, por lo que se puede afirmar claramente que este día de San Valentín no solo será más caro que el año pasado, sino también el más caro de la historia.

El cacao, incluso el doble de caro que en 2024

El año pasado pudimos leer muchas veces sobre precios extremadamente altos del cacao, lo que podría traducirse en precios más altos del chocolate. Los productores como Hershey, Mondelez, Mars y Ferrero han utilizado durante mucho tiempo los inventarios de cacao, reduciendo el tamaño de las tabletas de chocolate o reduciendo el porcentaje de cacao en sus productos para no aumentar los precios durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, la disponibilidad de granos de cacao en el mercado es dramática. Los inventarios han caído a sus niveles más bajos en aproximadamente 30 años, y Costa de Marfil y Ghana solo han aumentado ligeramente las perspectivas de producción en la temporada actual. Las enfermedades de los árboles, el clima y las regulaciones hacen que el cacao sea cada vez más caro.

Los precios no solo han superado el nivel de 10.000 dólares por tonelada, sino que también superaron el nivel de 12.000 dólares por tonelada en algún momento, lo que significa el doble del precio para el Día de San Valentín en 2024. Por supuesto, esto no tiene por qué significar el doble del precio de una tableta de chocolate en comparación con los niveles del año pasado. La cantidad de cacao en los productos está disminuyendo, el precio depende de otras materias primas como la leche en polvo o el azúcar, y además de los costes de servicio. Sin embargo, el chocolate no solo es mucho más caro en estos momentos, sino que lo más probable es que sus precios suban, ya que los productores ya no tienen otra opción y tendrán que trasladar los costes a los consumidores.

¿Veremos una mejora? El cambio climático en muchos aspectos es irreversible, pero por otro lado, los altos precios pueden provocar un deseo de mayor inversión entre los agricultores no solo de África, sino también de América del Sur. Sin embargo, esto genera otro problema relacionado con la deforestación. Las próximas regulaciones en la Unión Europea significarán que los productores europeos no podrán comprar granos de cacao de áreas que fueron deforestadas después de 2020. Por lo tanto, en unos años, los precios del chocolate en Europa pueden aumentar drásticamente, incluso si hay cada vez más cacao en el mercado.

El café nunca ha sido tan caro

A finales de 2024, los titulares de los medios de comunicación gritaban que el café podría romper los niveles más altos de la historia, que no se habían visto hace unos 50 años. Los precios del café arábico no solo han roto esos niveles, sino que han llegado a los 400 centavos por libra. ¡Eso es 4 veces más que en 2020! Hace 5 años, el café era tan barato que sus costos de producción a menudo superaban el precio del mercado, lo que obligaba a los agricultores a abandonar sus plantaciones, principalmente en América Central, y pasarse a la producción de maíz, soja o coca, que es popular en esta región. Fue entonces cuando se produjo la situación en la que, con el aumento de la demanda, las perspectivas de producción se vieron gravemente limitadas. El consumo de café estaba creciendo, no solo en los principales mercados, es decir, en Europa o América del Norte, sino también en Asia, que actualmente es el principal motor de la demanda mundial. Sin embargo, los cultivadores de café que sobrevivieron al problema de los precios bajos de hace 5 años no se salvaron del clima.

Los fenómenos meteorológicos de La Niña y El Niño afectaron significativamente la debilidad de la producción de Robusta en Vietnam al principio, y luego provocaron sequías prolongadas en Brasil. Aunque inicialmente se esperaba que la temporada 2024/2025 provocara una reactivación y un repunte de la producción, las realidades resultaron ser completamente diferentes. Las fuertes lluvias en Vietnam e Indonesia provocan enfermedades y dificultan las cosechas, mientras que la falta de lluvias en Brasil limita significativamente las perspectivas de cosecha y limita significativamente la calidad del café. Vale la pena destacar que Brasil es el mayor productor de Arábica del mundo, mientras que en el caso de Robusta, el líder es Vietnam.

Por supuesto, no se trata solo de factores meteorológicos. El expresidente de Estados Unidos en un momento dado amenazó con imponer aranceles a Colombia a nivel del 25%. Colombia es el segundo mayor productor de Arábica del mundo y a menudo se considera un productor de mucha más calidad, por lo que este país es uno de los principales proveedores de café de Estados Unidos. También vale la pena recordar que los precios altos no harán que se produzca más café de repente en el corto plazo. Las nuevas plantaciones necesitan varios años para dar frutos. Por lo tanto, si el clima no mejora y, con el cambio climático actual, las probabilidades parecen escasas, los precios del café pueden permanecer elevados durante los próximos años, incluso con estadísticas alarmantes sobre la reducción del crecimiento del consumo mundial de café.

Los altos precios del oro no reducen la demanda

Además de los pequeños obsequios en forma de bombones o invitaciones a tomar un café, uno de los regalos más populares son las joyas. Por supuesto, la más popular y cara es el oro, y la demanda de este metal precioso ha aumentado significativamente en los últimos meses. El año pasado, alrededor del día de San Valentín, el oro costaba algo más de 2.000 dólares la onza. En estos momentos, los precios superan los 2.900 dólares la onza, lo que supone un récord absoluto. Aunque la demanda de joyas ha sido débil en los últimos trimestres, principalmente debido a una caída del interés en China, en el caso de otros mercados como India, Europa o EE.UU., vemos una demanda en constante crecimiento.

Más allá de la demanda de inversión, la demanda de los bancos centrales también está creciendo mucho. En 2024, los bancos centrales compraron más de 1.000 toneladas de oro, lo que significa que fue casi un cuarto (25%) de toda la demanda mundial de oro. Cabe mencionar que el líder indiscutible en compras de oro fue el Banco Nacional de Polonia, que compró alrededor de 90 toneladas de oro. También tenemos a los bancos centrales de Turquía, India y China a la cabeza. Si tenemos en cuenta la demanda de inversión y la demanda de los bancos centrales, destronan a la demanda de joyas, que durante años fue la base de la demanda mundial de oro, superando a menudo incluso el 50% de toda la demanda.

Ya en este punto, podemos ver un mayor interés en los países árabes por las joyas de oro, debido al aumento de los precios. Aunque como indican los joyeros, los grandes inversores se abstienen de realizar compras mayores a la espera de la estabilización de los precios. Sin embargo, ¿sucederá esto? El aumento del precio del oro está impulsado por la incertidumbre geopolítica, que también se ve aumentada por las decisiones del nuevo presidente de Estados Unidos. Solo la eliminación de todos los factores de riesgo en varias partes del globo podría borrar la prima de riesgo en el mercado del oro, que actualmente asciende al menos al 15-20%.

Los precios del oro, el café y el cacao aumentaron significativamente desde el último día de San Valentín. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El día de San Valentín más caro de la historia

Por supuesto, en el caso de San Valentín, nadie se fijará en los precios, aunque, por supuesto, podemos afirmar claramente que probablemente será el día de San Valentín más caro de la historia. Desde el 14 de febrero de 2024, los precios del café en la bolsa han aumentado un 130%, los precios del cacao han aumentado un 68%, mientras que los precios del oro han aumentado un 46%. Sin embargo, vale la pena recordar que un gran problema en el caso de todos los productos básicos considerados es el hecho de que, a pesar de los altos precios, estas subidas no benefician directamente a los agricultores o empleados involucrados en la extracción. Hasta que esto cambie, no habrá pretexto para que la producción aumente en el futuro, lo que llevaría a la normalización de los precios. Por supuesto, hay que recordar que no tenemos que comprar a nuestros seres queridos, por ejemplo, una tonelada de cacao, una bolsa de café o un lingote de oro, incurriendo en enormes costes, pero si queremos expresar nuestros sentimientos con un regalo dulce o de oro, este año tendremos que meter bien la mano en nuestro bolsillo .